25 октября в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новые участницы попробуют доказать, что они знают толк в материнстве лучше других, и получить титул «супермама». На пятой неделе сезона за желанное звание будут бороться: придирчивая мама, мама без заморочек, бодибилдерша и еврейская мама. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Придирчивая мама Диана

Диана ― инстаграм-блогер, инспектирует взрослые и детские рестораны. Она воспитывает троих детей. Ее муж ― бизнесмен, старше на 15 лет, у него есть 12-летняя дочь от первого брака. С ней у Дианы дружественные отношения, они подкалывают друг друга. У участницы есть еще две дочки: 9-летняя Маша и 2-летняя Ариша. Придирчивая мама очень требовательна, установила строгий режим дня для детей, контролирует их и даже бабушку.

Мама без заморочек Вика

Вика – блогер из Николаева. У нее есть муж и 2-летняя дочь. Они не соблюдают режим, а выбрали вариант «по требованию ребенка». Девочка не кормится строго детским питанием, а за общим столом ест «взрослую» пищу. Дочь Вики активная, ходит в синяках, — и мама считает это нормальным.

Бодибилдерша Катя

Катя ― фитнес-модель и фитнес-тренер. Хозяйством дома занимается только она сама. У нее есть 3-летняя дочь Аня, которая любит платья, каблуки, косметику, ходит на шопинг с мамой. Катя хочет вырастить ее такой же, как она сама.

Еврейская мама Диана

У Дианы двое сыновей: 8-летний Исаак и 7-летний Рафаэль. Воспитание у них строится на еврейских традициях, на первом месте ― почитание отца и матери. Дети относятся к маме, как к царице.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама».

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