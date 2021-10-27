27 октября на телеканале СТБ вышел 19 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Действительно ли дети считают Диану царицей? Какие методы воспитания еврейской мамы возмутили соперниц? Читайте в материале.

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Еврейская мама Диана встретила своих новых знакомых дома, в типичном одесском доме с типичным и легендарным одесским двориком. С порога она удивила своей внешностью, ведь встречала гостей в рыжем парике, который служил защитой по еврейским традициям.

Дома Диана сразу познакомила участниц со своими сыновьями: старший сначала удивил их приятно, а потом шокировал. Мамы заподозрили, что ситуация в семье героини не совсем такая, как она описала при встрече. Какой поступок сына заставил их так подумать?

Конкурентки решили проверить семью Дианы на знание заповедей Торы и истории Холокоста. После их ответов мамочки были смущены.

Однако их насмешил номер с пением и танцами под «Хава нагила» обоих сыновей Дианы ― все участницы признались, что их умилили танцы маленьких еврейских мальчиков.

Оказалось, что Диана не особо любит готовить, и дети кушают у бабушки. Поэтому, осмотрев кухню хозяйки, на которой не готовят регулярно, инспекция переместилась к бабушке ― в квартиру по соседству в том же дворике. Она не жалеет для внуков еды, и участницы отметили, что у мальчиков заметны лишние килограммы. Но это не смутило семью Дианы ― их мнение не совпадает с точкой зрения гостей.

Во время личного общения сыновья Дианы рассказали, что не видели папу с того времени, как он уехал в Израиль ― по их словам, родители раньше много ругались. Они ссорились из-за денег, и дети уже начали бояться папу. Также они рассказали, что 7-летний сын все еще может спать ночью с Дианой из-за страхов.

После этого еврейская мама Диана объяснила, что муж полностью соблюдал все сложные традиции ортодоксальных иудеев, что было для нее тяжело. По ее словам, при знакомстве и перед женитьбой он не рассказал обо всех своих требованиях к ней. Как отреагировали другие мамы на историю брака и развода Дианы?

Торжественный ужин был подготовлен в лучших традициях: во дворике поставили стол, который накрыли Диана с родителями. Ее мама приготовила фирменную фаршированную рыбу, а вот Диана призналась, что не готовила и еду заказала. Что стало известно о ее жизни и воспитании детей? Какие подробности раскрыли ее родители, и как на это отреагировали соперницы и эксперт?

И как прошел разговор еврейской мамы Дианы с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 19 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 19 выпуск: Неужели еврейская мама Диана игнорирует буллинг своих детей? Героиней 19 выпуска проекта Супермама 4 стала еврейская мама Диана растит детей в насилии и страхе. Что показали в 18 выпуске проекта Супермама 4?

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