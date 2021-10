27 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 19 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чи справді діти вважають Діану царицею? Які методи виховання єврейської мами обурили суперниць? Читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: прискіплива мама, мама без заморочок, бодибілдерка і єврейська мама ― учасниці п’ятого тижня

Єврейська мама Діана зустріла своїх нових знайомих вдома, у типовому одеському будинку з типовим та легендарним одеським двориком. З порога вона здивувала своєю зовнішністю, адже зустрічала гостей у рудій перуці, яка слугувала оберегом за єврейськими традиціями.

Вдома героїня одразу познайомила учасниць зі своїми синами. Старший спочатку здивував їх приємно, а потім шокував. Мами запідозрили, що ситуація в сім’ї Діани не зовсім така, як вона описала при зустрічі. Який вчинок сина змусив їх до цього?

Суперниці вирішили перевірити сім’ю Діани на знання заповідей Тори та історії Голокосту. Після їхніх відповідей матусі були збентежені.

Однак їх насмішив номер зі співом і танцями під «Хава нагіла» обох синів Діани – усі учасниці зізналися, що їх розчулили танці маленьких єврейських хлопчиків.

Виявилося, що Діана не дуже любить готувати, і діти їдять у бабусі. Тому, оглянувши кухню господині, на якій не готують регулярно, інспекція перемістилася до бабусі ― до квартири по сусідству в тому ж дворику. Вона не шкодує онукам їжі, і учасниці зазначили, що у хлопчиків помітні зайві кілограми. Але це не збентежило родину Діани ― їхня думка не збігається з поглядом гостей.

Під час особистого спілкування Діанині сини розповіли, що не бачили тата з того часу, як він поїхав до Ізраїлю ― за їхніми словами, батьки раніше багато лаялися. Вони сварилися через гроші, і діти вже почали боятися тата. Також вони розповіли, що 7-річний син усе ще може спати вночі з Діаною через страхи.

Після цього єврейська мама Діана пояснила, що чоловік повністю дотримувався всіх складних традицій ортодоксальних юдеїв, що було для неї важко. За її словами, при знайомстві та перед одруженням він не розповів про всі свої вимоги до неї. Як відреагували інші мами на історію шлюбу та розлучення Діани?

Урочисту вечерю було підготовлено у найкращих традиціях: у дворику поставили стіл, який накрили Діана з батьками. Її мама приготувала фірмову фаршировану рибу, а от Діана зізналася, що не готувала і їжу замовила. Що стало відомо про її життя та виховання дітей? Які подробиці розкрили її батьки, і як на це відреагували суперниці та експерт?

А як пройшла розмова єврейської мами Діани з Дмитром Карпачовим ― дивіться у повному 19 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.