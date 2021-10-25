25 октября на телеканале СТБ вышел 17 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Чем бодибилдерша Катя гордится? Как состоялась ее семейная жизнь? И как она воспитывает свою дочь Аню? Читайте в материале.

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Бодибилдерша Катя живет с мужем Сергеем 9 лет в браке, он старше нее на 5 лет. Они воспитывают 3-летнюю дочь Аню. Сергей ― бизнесмен, а Катя увлекается спортом, она фитнес-тренер и диетолог. Мама сама занимается ребенком и домом, уделяет время мужу и самореализуется, при этом заботясь о своей красоте.

Катя встретила участниц «Супермамы» во дворе, рассказала о своем увлечении спортом, продемонстрировала натренированное тело и объяснила все тонкости питания, занятий и образа жизни. Она произвела на мам яркое впечатление, и они заинтересовались ее тренировками. Катя отлучилась, чтобы переодеться в бикини и показать все свои достоинства, которые мамам было интересно также пощупать.

Участницы получили возможность проинспектировать ее кухню. Что они нашли в шкафчиках и на столе у Кати? Были ли довольны чистотой, и как находки прокомментировали сама хозяйка дома и Дмитрий Карпачев?

Катя рассказала, что баловала дочь шоколадом и сладостями, пока они с мужем сидели на ПП-диете. Но у Ани появилась аллергия на шоколад. После длительного лечения они нечасто покупают сладости, зато упор делают на фрукты, овощи и другие полезные продукты.

Героиня показала их с Аней комнату. Девочка похвасталась своими нарядами и косметикой. Участницы пообщались с ней и умилялись радостным ребенком. После того, как Катя отвела дочку на кружки, ее расспросили, почему мама спит с дочкой, а папа ― отдельно.

Что Катя рассказала о личной и интимной жизни? Как муж впечатлил ее сразу после родов?

Мама-бодибилдерша начала заниматься спортом после свадьбы и во время беременности сильно скучала по тренировкам. Участницы сделали вывод, что мнение мужа насчет тела Кати сильно влияет на ее образ жизни.

Героиня вспомнила, как у нее обнаружили опасное заболевание во время беременности, из-за которого она могла потерять Аню, и теперь просто не может быть жесткой с девочкой.

Какая традиция в семье Кати вызвала много вопросов и недоумение у конкуренток?

На торжественный ужин у Сергея не получилось приехать, но Катя показала их фото с отдыха, и соперницы смогли оценить его. Что они узнали о детстве Кати? И как измены повлияли на ее образ жизни? Участницы дали совет Кате, о котором она задумалась.

А как прошел разговор мамы-бодибилдерши Кати с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 17 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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