25 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 17 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чим бодибілдерка Катя пишається? Як склалося її сімейне життя? Як вона виховує свою дочку Аню? Читайте в матеріалі.

Бодибілдерка Катя живе з чоловіком Сергієм 9 років у шлюбі, він старший за неї на 5 років. Вони виховують 3-річну донечку Аню. Сергій — бізнесмен, а Катя захоплюється спортом, вона фітнес-тренерка і дієтологиня. Мама сама займається дитиною і побутом, приділяє час чоловікові і самореалізується, при цьому дбаючи про свою красу.

Катя зустріла учасниць «Супермами» у дворі, розповіла про своє захоплення спортом, продемонструвала натреноване тіло і пояснила всі тонкощі харчування, занять і способу життя. Вона справила на мам яскраве враження, і ті зацікавилися її тренуваннями. Катя пішла переодягнутися в бікіні, щоб показати всі свої переваги, які мамам було цікаво також помацати.

Учасниці отримали можливість проінспектувати її кухню. Що вони знайшли у шафках і на столі в Каті? Чи були задоволені чистотою, і як знахідки прокоментували сама господиня і Дмитро Карпачов?

Катя розповіла, що балувала доньку шоколадом та солодощами, поки вони з чоловіком сиділи на ПХ-дієті. Проте в Ані з’явилася алергія на шоколад. Після тривалого лікування вони нечасто купують солодощі, а віддають перевагу фруктам, овочам та іншим корисним продуктам.

Героїня показала їхню з Анею кімнату. Дівчинка похвалилася своїм вбранням і косметикою. Учасниці поспілкувалися з нею і замилувалися радісною дитиною. Після того, як Катя відвела доньку на гуртки, її розпитали, чому мама спить із дочкою, а тато — окремо.

Що Катя розповіла про особисте та інтимне життя? Як чоловік вразив її відразу після пологів?

Мама-бодибілдерка почала займатися спортом після весілля і під час вагітності дуже сумувала за тренуваннями. Учасниці дійшли висновку, що думка чоловіка щодо тіла Каті сильно впливає на її спосіб життя.

Героїня згадала, як у неї виявили небезпечне захворювання під час вагітності, через яке вона могла втратити Аню, і тепер просто не може бути жорсткою з дівчинкою.

Яка традиція в Катиній сім’ї викликала багато запитань і здивування в конкуренток?

На урочисту вечерю Сергієві не вдалося приїхати, але Катя показала їхні фото з відпочинку, і суперниці змогли оцінити його. Що вони дізналися про дитинство Каті? І як зради вплинули на її спосіб життя? Учасниці дали пораду Каті, про яку вона задумалася.

А як пройшла розмова бодибілдерки Каті з Дмитром Карпачовим ― дивіться в повному 17 випуску 4 сезону «Супермами».

