26 октября на телеканале СТБ вышел 18 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Чего не хватает маме без заморочек Вике в семейной жизни? Как она справляется с дочкой, работой и хозяйством? Что из детства Вики так сильно повлияло на ее семейную жизнь? Читайте в материале.

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: придирчивая мама, мама без заморочек, бодибилдерша и еврейская мама ― участницы пятой недели

Вика ― 25-летняя блогерша, которая живет с 40-летним мужем и 2-летней дочкой Полиной. У мужа есть 12-летняя дочь от первого брака Маша, с которой у Вики сложились веселые отношения, как у старшей сестры или подружки.

Мама без заморочек считает, что дочь должна сама набить свои шишки, поэтому не переживает, если она где-то падает, а также разрешает ей кушать почти всю взрослую пищу. Она за воспитание ребенка «по требованию», а не со строгим режимом.

Конкурентки пришли домой к Вике и обнаружили, что у нее во дворе стоят памятники для кладбища ― оказывается, у ее мужа бизнес по их изготовлению. Участницы проекта были шокированы тем, что во дворе стоят тяжелые глыбы, которые могут упасть на ребенка, но Вика заверила, что Полина без присмотра там не играет, а сам вид памятников их семью не смущает.

Участницы решили вручить свои подарки Полине, а заодно проверить, что она уже знает и умеет в свои 2 годика. Какой результат они получили, и что сказала по этому поводу Вика?

Мамы также все вместе попытались покормить Полину супчиком с фрикадельками, но не особо успешно ― то ли ребенок устал, то ли не хотел суп. Пока Вика покинула кухню, мамы провели инспекцию и обнаружили нормальную домашнюю еду и по большей части вполне нормальное хозяйство. Однако их впечатлил «пакет с запрещенкой», как они его назвали. В секретном месте было море сладостей, о которых они спросили Вику. Та шокировала мам тем, что это передачи с кладбища от семей, которые просят помянуть их родственников. Оказывается, муж спрятал пакет даже без ее ведома.

Вика продемонстрировала свою страсть и свое хобби ― кабинет, где она записывает ролики для своего блога. Девушка рассказала, что ее приглашают и рекламировать многие виды продукции, и получать услуги, так что она довольна. Но работа занимает все ее время. Со студии они позвонили ее падчерице Маше, с которой мамы также пообщались. Что они узнали о Вике и Маше?

Мама без заморочек похвасталась своей спальней и рассказала, как она возбуждает мужа и какие у них личные и интимные отношения. Девушки обсудили ее жизнь в этой сфере. О какой травме из детства рассказала Вика? Как соперницы оценили отношения Вики с мужем?

Пока мамы общались, муж Вики Игорь нажарил шашлыков, и его знакомство с участницами проекта прошло со смехом и вкусом. Гостей поразило угощение, и во время застолья они допросили Игоря по поводу всех волнующих вопросов. Они отметили, что мужчина легко идет на контакт и с ним можно договориться. Он объяснил, как помирился с Викой, когда в один момент она попыталась уйти и сняла квартиру. Также участницы узнали о необычном расписании Игоря, о его планах на ремонт, большие покупки и отношении к жене. Что больше всего поразило женщин после застолья?

А как прошел разговор мамы без заморочек Вики с Дмитрием Карпачевым ― смотрите в полном 18 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.