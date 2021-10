26 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 18 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чого бракує мамі без заморочок Віці в сімейному житті? Як вона справляється з донькою, роботою і господарством? Що з дитинства Віки так сильно вплинуло на її сімейне життя? Читайте в матеріалі.

Віка ― 25-річна блогерка, яка живе з 40-річним чоловіком та 2-річною донькою Поліною. У чоловіка є 12-річна донька від першого шлюбу ― Маша, з якою у Віки склалися веселі стосунки, як у старшої сестри чи подружки.

Мама без заморочок вважає, що донька має сама набити власні ґулі, тому не переживає, якщо вона десь падає, а також дозволяє їй їсти майже всю дорослу їжу. Вона за виховання дитини «на вимогу», а не за строгий режим.

Конкурентки прийшли додому до Віки і виявили, що в неї у дворі стоять пам’ятники для цвинтаря ― виявляється, у її чоловіка бізнес із їх виготовлення. Учасниці проєкту були шоковані тим, що на подвір’ї стоять важкі брили, які можуть упасти на дитину, але Віка запевнила, що Поліна без нагляду там не грається, а вигляд пам’ятників їхню сім’ю не бентежить.

Учасниці вирішили вручити свої подарунки Поліні, а заразом перевірити, що вона вже знає і вміє у свої 2 роки. Який результат вони отримали, і що сказала про це Віка?

Мами також усі разом спробували погодувати Поліну супчиком з фрикадельками, але не надто успішно ― чи то дитина втомилася, чи то не хотіла супу. Поки Віка вийшла з кухні, суперниці провели інспекцію та виявили нормальну домашню їжу і здебільшого цілком нормальне господарство. Однак їх вразив «пакет із заборонкою», як вони його назвали. У секретному місці було море солодощів, про які вони запитали Віку. Та шокувала мам тим, що це передачі з цвинтаря від сімей, які просять пом’янути їхніх родичів. Виявляється, чоловік сховав пакет навіть без її відома.

Віка продемонструвала свою пристрасть та своє хобі ― кабінет, де вона записує ролики для власного блогу. Дівчина розповіла, що її запрошують і рекламувати багато видів продукції, і отримувати послуги, тож вона задоволена. Однак робота займає весь її час. Зі студії вони зателефонували її падчерці Маші, з якою мами також поспілкувалися. Що вони дізналися про Віку та Машу?

Мама без заморочок похвалилася своєю спальнею і розповіла, як вона збуджує чоловіка і які в них особисті та інтимні стосунки. Дівчата обговорили її життя у цій сфері. Про яку травму з дитинства розповіла Віка? Як суперниці оцінили стосунки Віки з чоловіком?

Поки матусі спілкувалися, чоловік Віки Ігор насмажив шашликів, і його знайомство з учасницями проєкту пройшло зі сміхом та смаком. Гостей вразило частування, і під час застілля вони допитали Ігоря про все, що їх цікавило. Учасниці зауважили, що чоловік легко йде на контакт і з ним можна домовитись. Він пояснив, як помирився з Вікою, коли одного разу вона спробувала піти і винайняла квартиру. Також суперниці дізналися про незвичайний розклад Ігоря, його плани на ремонт, великі покупки і ставлення до дружини. Що найбільше вразило жінок після застілля?

А як пройшла розмова мами без заморочок Віки з Дмитром Карпачовим ― дивіться в повному 18 випуску 4 сезону «Супермами».

