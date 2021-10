У 16 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама» стало відоме ім’я переможниці четвертого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг: мама-фея Марина, сувора мама Катя, секс-блогерка Саша чи казкова мама Яна?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 16 випуск: Сувора мама Катя боїться підпускати до себе будь-кого

Катя виховує двох синів: 12-річного Іллю і 9-місячного Артура. Вона повністю контролює життя дітей і не «сюсюкається» з ними. За таку провину, як відмова від їжі, на перший раз ― зауваження, а на другий раз ― у куток. Старшого сина раніше била паском. Вона заміжня вдруге, чоловік-військовий її підтримує.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 15 випуск: Казкова мама Яна створила собі образ жертви

Яна ― консультантка у магазині косметики. У неї є 2-річний син Юра та 6-річна донька Соня. Її чоловік займається продажем автозапчастин. Пара вирішила одружитися, бо Яна хотіла дітей. Вони для неї ― дар Божий, тому Яна весь вільний час приділяє їм: возить кататися на конях, у басейн та організовує вечірки.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 14 випуск: Секс-блогерка Саша живе собі на втіху

Саша ― мама в декреті, але за рекомендацією чоловіка створила свій блог на тему сексу. Після пологів вона стала писати про секс, а потім і давати поради підписницям на основі свого досвіду. Вона вже написала три методички: як бути ідеальною дружиною, як робити ідеальний мінет і як урізноманітнити життя в ліжку, якщо все набридло. У неї є 3-річний син, його не хвилює заняття мами. Чоловік підтримує її. Сім’ї допомагає Сашина мама.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 13 випуск: Невже мама-фея Марина боїться забороняти що-небудь дітям?

У Марини двоє дітей: 11-річна донька Сашуля і 10-річний син Іван. У їхній сім’ї немає контролю: мама-фея намагається бути з дітьми на одній хвилі і все їм дозволяє, не перевіряє їхні телефони і не читає листування. Марина ― нейл-майстриня, створила дитячі курси манікюру. З донькою вони роблять ламінування вій, фарбують волосся і нігті. Чоловік підтримує її стиль виховання і господарювання.

Дмитро Карпачов зазначив, що якби навіть він хотів якось змінити дані таблиці, його 10 балів тут нічого не вирішують, тому він оголосив переможницею 4 тижня «Супермами» маму-фею Марину.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.