В 16 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама» стало известно имя победительницы четвертой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил: мама-фея Марина, строгая мама Катя, секс-блогерша Саша или сказочная мама Яна?

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Катя воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Илью и 9-месячного Артура. Она полностью контролирует жизнь детей и не «сюсюкается» с ними. За такой проступок, как отказ от еды, на первый раз — замечание, а на второй раз — в угол. Старшего сына раньше била ремнем. Она замужем второй раз, муж-военный поддерживает ее.

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Яна ― консультант в магазине косметики. У нее есть 2-летний сын Юра и 6-летняя дочь Соня. Ее муж занимается продажей автозапчастей. Пара решила пожениться, потому что Яна хотела детей. Они для нее ― дар Божий, поэтому Яна все свободное время уделяет им: возит кататься на лошадях, в бассейн и организовывает вечеринки.

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Саша — мама в декрете, но по рекомендации мужа создала свой блог на тему секса. После родов она стала писать о сексе, а потом и давать советы подписчицам на основании своего опыта. Она уже написала три методички: как быть идеальной женой, как делать идеальный минет и как разнообразить жизнь в постели, если все наскучило. У нее есть 3-летний сын, его не волнует занятие мамы. Муж поддерживает ее. Семье помогает мама Саши.

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У Марины двое детей: 11-летняя дочь Сашуля и 10-летний сын Иван. В их семье нет контроля: мама-фея старается быть с детьми на одной волне и все им разрешает, не проверяет их телефоны и не читает переписки. Марина ― нейл-мастер, создала детские курсы маникюра. С дочкой они делают ламинирование ресниц, красят волосы и ногти. Муж поддерживает ее стиль воспитания и ведения хозяйства.

«Супермама» 4 сезон 4 неделя ― оценки

Марина ― 65 баллов

Саша ― 54 балла

Яна ― 52 балла

Катя ― 38 баллов

Дмитрий Карпачев отметил, что если бы даже он хотел как-то изменить данные таблицы, его 10 баллов тут ничего не решают, поэтому он огласил победительницей 4 недели «Супермамы» маму-фею Марину.

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