21 октября на телеканале СТБ вышел 16 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как воспитывает своих детей строгая мама Катя? Что произошло с ней в детстве, и как это отразилось на ее характере? И что изменило жизнь Кати?

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Катя растит двоих сыновей ― 12-летнего Артура и почти годовалого Илью. Ее муж военный, они вместе четыре года. Катя контролирует жизнь своих детей и хочет вырастить из них людей, которые не пропадут во взрослом мире. Она считает, что спать и кушать нужно по расписанию и что для наказания можно бить детей.

Строгая мама встретила конкуренток в парке, где показала младшего сына Илью, с которым вышла погулять. Катя рассказала, что каждый день гуляет с ним в любую погоду для укрепления иммунитета.

Героиня объяснила, что большая разница в возрасте между детьми связана с тем, что старшего она родила в 15 лет. Мама не дала ей сделать аборт, но, по словам Кати, не особо и помогала. Как она забеременела, и куда пропал отец ребенка? Рассказ ошарашил участниц «Супермамы».

Катя рассказала, что дважды собиралась сдать Артура в интернат, ведь у нее не проявился материнский инстинкт после его рождения. Одногодки над ней издевались, а мама недолго помогала с внуком. Кате пришлось идти работать с 16 лет и обеспечивать семью. Она не хочет такой судьбы своим детям.

Дома героиня показала небогатую, зато чистую и красивую квартиру. Во всех делах дома ей помогает Артур, когда не занят учебой. Катя призналась, что может стрессовать из-за мелочей, на нее «накатывает» желание кричать. Как Дмитрий Карпачев отреагировал на ее историю и как прокомментировал методы воспитания?

Катя уже выбрала профессию для Артура, но соперницы узнали, что он хочет быть психологом и помогать людям, как Дмитрий Карпачев. Что еще рассказал мальчик, и почему его слова удивили конкуренток Кати? Они решили еще раз лично поговорить с хозяйкой дома.

На торжественный обед муж Кати не пришел, потому что не мог покинуть службу. В ответ на расспросы участниц героиня призналась, что повлияло на ее жесткий характер. В 11 лет с ней случилась страшная трагедия, а мама никак не помогла. Катя подробно рассказала, как все было, чем шокировала конкуренток.

Как прошел разговор строгой мамы Кати с Дмитрием Карпачевым, что он посоветовал ей, а также кто победил ― смотрите в полном 16 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 16 выпуск: Почему строгая мама Катя боится подпускать к себе кого-либо Героиней 16 выпуска проекта Супермама 4 стала строгая мама Катя, которая воспитывает детей по четким правилам. Кто победит на 4 недели Супермама 4 - читайте на сайте

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