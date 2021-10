21 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 16 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як виховує своїх дітей сувора мама Катя? Що сталося з нею в дитинстві, та як це позначилося на її характері? І що змінило життя Каті?

Катя виховує двох синів ― 12-річного Артура і майже однорічного Іллю. Її чоловік ― військовий, вони разом чотири роки. Катя контролює життя своїх дітей і хоче виростити з них людей, які не пропадуть у дорослому світі. Вона вважає, що спати і їсти треба за розкладом і що для покарання можна бити дітей.

Сувора мама зустріла конкуренток у парку, де вона показала молодшого сина Іллю, з яким вийшла погуляти. Катя розповіла, що щодня гуляє з ним у будь-яку погоду для зміцнення імунітету.

Героїня пояснила, що велика різниця у віці між дітьми зумовлена тим, що старшого вона народила в 15 років. Мама не дала їй зробити аборт, але, за словами Каті, не особливо й допомагала. Як вона завагітніла, і куди пропав батько дитини? Розповідь приголомшила учасниць «Супермами».

Катя розповіла, що двічі збиралася здати Артура в інтернат, адже в неї не проявився материнський інстинкт після його народження. Однолітки з неї знущалися, а мама недовго допомагала з онуком. Каті довелося йти працювати з 16 років і забезпечувати сім’ю. Вона не хоче такої долі своїм дітям.

Вдома героїня показала небагату, зате чисту і красиву квартиру. В усіх домашніх справах їй допомагає Артур, коли не зайнятий навчанням. Вона зізналася, що може стресувати через дрібниці, на неї «накочує» бажання кричати. Як Дмитро Карпачов відреагував на її історію і як прокоментував методи виховання?

Катя вже вибрала професію для Артура, але суперниці дізналися, що він хоче бути психологом і допомагати людям, як Дмитро Карпачов. Що ще розповів хлопчик, і чому його слова здивували конкуренток Каті? Вони вирішили ще раз особисто поговорити з господинею.

На урочистий обід Катин чоловік не прийшов, бо не міг покинути службу. У відповідь на розпитування учасниць героїня зізналася, що вплинуло на її жорсткий характер. В 11 років із нею сталася страшна трагедія, а мама ніяк не допомогла. Катя докладно розповіла, як усе було, чим шокувала конкуренток.

Як пройшла розмова суворої мами Каті з Дмитром Карпачовим, що він порадив їй, а також хто переміг ― дивіться в повному 16 випуску 4 сезону «Супермами».

