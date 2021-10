18 жовтня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 13 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці спробують довести, що вони знаються на материнстві краще за інших, і отримати титул «супермама». На четвертому тижні сезону за бажане звання боротимуться мама-фея, сувора мама, секс-блогерка і казкова мама. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Мама-фея Марина

У Марини двоє дітей: 11-річна донька Сашуля і 10-річний син Іван. У їхній сім’ї немає контролю: мама-фея намагається бути з дітьми на одній хвилі і все їм дозволяє, не перевіряє їхні телефони і не читає листування. Марина ― нейл-майстриня, створила дитячі курси манікюру. З донькою вони роблять ламінування вій, фарбують волосся і нігті.

Сувора мама Катя

Катя виховує двох синів: 12-річного Іллю та 9-місячного Артура. Вона повністю контролює життя дітей і не «сюсюкається» з ними. За такий проступок, як відмова від їжі, на перший раз ― зауваження, а на другий раз ― у куток. Старшого сина раніше била паском.

Секс-блогерка Саша

Саша ― мама в декреті, але за рекомендацією свого чоловіка створила власний блог на тему сексу ― це те, що вони люблять. Вона вже написала три методички: як бути ідеальною дружиною, як робити ідеальний мінет і як урізноманітнити життя в ліжку, якщо все набридло. У них 3-річний син, і йому все одно, про що пише мама. Саша сподівається виховати в ньому любов до сексу.

Казкова мама Яна

Яна ― консультантка в магазині косметики. У неї є 2-річний син Юра і 6-річна донька Соня. Вона довго чекала на дітей, які для неї ― дар Божий, тому Яна весь вільний час приділяє їм: возить кататися на конях, у басейн та організовує вечірки.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

