18 октября в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 13 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новые участницы попробуют доказать, что они знают толк в материнстве лучше других, и получить титул «супермама». На четвертой неделе сезона за желанное звание будут бороться мама-фея, строгая мама, секс-блогерша и сказочная мама. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон: мама-фея, строгая мама, секс-блогерша и сказочная мама ― участницы четвертой недели Супермама 4 сезон: участницы 3 недели проекта. мама-фея, строгая мама, секс-блогерша и сказочная мама - узнайте больше об участницах 13, 14, 15 и 16 выпусков шоу Супермама 4 сезон на СТБ.

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Мама-фея Марина

У Марины двое детей: 11-летняя дочь Сашуля и 10-летний сын Иван. В их семье нет контроля: мама-фея старается быть с детьми на одной волне и все им разрешает, не проверяет их телефоны и не читает переписки. Марина ― нейл-мастер, создала детские курсы маникюра. С дочкой они делают ламинирование ресниц, красят волосы и ногти.

Строгая мама Катя

Катя воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Илью и 9-месячного Артура. Она полностью контролирует жизнь детей и не «сюсюкается» с ними. За такой проступок, как отказ от еды, на первый раз — замечание, а на второй раз — в угол. Старшего сына раньше била ремнем.

Секс-блогерша Саша

Саша — мама в декрете, но по рекомендации мужа создала свой блог на тему секса ― это то, что они любят. Она уже написала три методички: как быть идеальной женой, как делать идеальный минет и как разнообразить жизнь в постели, если все наскучило. У них 3-летний сын, и ему все равно, о чем пишет мама. Саша надеется воспитать в нем любовь к сексу.

Сказочная мама Яна

Яна ― консультант в магазине косметики. У нее есть 2-летний сын Юра и 6-летняя дочь Соня. Она долго ждала детей, которые для нее ― дар Божий, поэтому Яна все свободное время уделяет им: возит кататься на лошадях, в бассейн и организовывает вечеринки.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама».

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