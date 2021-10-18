18 октября на телеканале СТБ вышел 13 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Почему мама-фея Марина стала участницей проекта «Супермама»? Каким принципом она руководствуется в воспитании двоих детей? Какую проблему в ее семье обнаружили конкурентки во время инспекции дома Марины?

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Мама-фея Марина родом из Полтавы, там у нее был свой салон красоты. Они с мужем Дмитрием переехали в Киев, где снимают пока небольшую квартиру. Марина старается быть на одной волне с детьми и разрешает им проявлять самостоятельность и развиваться. Дети считают ее супермамой, поэтому сами отправили анкету на СТБ.

Знакомство конкуренток со своей жизнью Марина начала в салоне, где работает мастером маникюра. Она прошла очень много курсов и придумала свою программу обучения для детей. Для воспитания и обучения финансовой грамотности Марина разрешает дочери Саше помогать, выплачивая ей небольшие суммы денег.

Конкурентки познакомились с Сашей прямо в салоне, и их впечатлила внешность девочки. Почему воспитанием Марины заинтересовался и сам Дмитрий Карпачев?

Дома сын Марины Иван поразил маминых конкуренток галантностью, быстрой закуской в виде салата собственного приготовления и тем фактом, что у него уже когда-то была девушка. Мальчик рассказал, как они живут с сестрой и как ладят, и это вызвало негодование у женщин.

Марина показала, что у Саши уже есть много взрослой косметики. Когда девочка осталась наедине с участницами, те выяснили, зачем она так интересуется макияжем. Какие увлечения не по возрасту у Саши? Какое признание она сделала о своей школе и одноклассницах, из-за чего супермамы захотели поговорить с ее родителями?

Ужин для участниц реалити готовил муж Марины ― Дмитрий. Он предприниматель и работает в перспективной отрасли. Как выяснили конкурентки, Дмитрий в воспитании детей полностью доверяет возлюбленной жене, и когда узнал о проблеме дочери в школе, не стал поднимать скандал.

Что рассказала о себе Марина, и как она объяснила то, что стала больше позволять детям и уделять внимание своей карьере? Какие претензии участницы проекта высказали ей в лицо прямо за столом?

Как прошел разговор Марины с Дмитрием Карпачевым и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 13 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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