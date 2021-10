18 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 13 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чому мама-фея Марина стала учасницею проєкту «Супермама»? Яким принципом вона керується для виховання двох дітей? Яку проблему в її сім’ї виявили конкурентки під час інспекції дому Марини?

Мама-фея Марина родом з Полтави, там у неї був свій салон краси. Вони з чоловіком Дмитром переїхали до Києва, де орендують поки невелику квартиру. Марина намагається бути на одній хвилі з дітьми і дозволяє їм проявляти самостійність і розвиватися. Діти вважають її супермамою, тому самі відправили анкету на СТБ.

Знайомство конкуренток зі своїм життям Марина почала в салоні, де працює майстринею манікюру. Вона пройшла дуже багато курсів і придумала свою програму навчання для дітей. Для виховання і навчання фінансової грамотності Марина дозволяє доньці Саші допомагати, виплачуючи їй невеликі суми грошей.

Конкурентки познайомилися з Сашею просто в салоні, і їх вразила зовнішність дівчинки. Чому вихованням Марини зацікавився і сам Дмитро Карпачов?

Вдома син Марини Іван вразив маминих конкуренток галантністю, швидкою закускою у вигляді салату власного приготування і тим фактом, що в нього вже колись була дівчина. Хлопчик розповів, як вони живуть із сестрою і як ладнають, що викликало обурення в жінок.

Марина показала, що в Саші вже є багато дорослої косметики. Коли дівчинка залишилася наодинці з учасницями, ті з’ясували, чому вона так цікавиться макіяжем. Які захоплення не для свого віку має Саша? Яке зізнання зробила дівчинка про свою школу та однокласниць, через що супермами захотіли поговорити з її батьками?

Вечерю для учасниць реаліті готував чоловік Марини ― Дмитро. Він підприємець і працює в перспективній галузі. Як з’ясували конкурентки Марини, Дмитро у вихованні дітей повністю довіряє коханій дружині, і коли дізнався про доньчину проблему в школі, не став здіймати скандал.

Що розповіла про себе Марина, і як вона пояснила те, що стала більше дозволяти дітям і приділяти увагу своїй кар’єрі? Які претензії учасниці проєкту висловили їй у вічі просто за столом?

Як пройшла розмова Марини з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 13 випуску 4 сезону «Супермами».

