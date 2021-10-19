19 октября на телеканале СТБ вышел 14 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как секс-блогерша Саша построила свою семью? Что главное в ее семье? Сколько времени Саша уделяет воспитанию сына?

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Секс-блогерша из Ирпеня Саша воспитывает 3-летнего сына и живет с ним и с мужем в своей квартире, которую ей подарила мама. Она считает себя супермамой, потому что счастлива в браке, а значит, счастлив и ее ребенок. Так ли это на самом деле?

Знакомство участниц с семьей Саши началось сразу у нее дома. Девушка встретила конкуренток в шелковом белье, чем произвела фурор. Мамы сразу же посмотрели ее кухню, оценили чистоту и ремонт. Но строгая мама Катя проинспектировала также холодильник и духовку Саши. В холодильнике не было специально приготовленной еды для ребенка, но Саша объяснила, что сын кушает в садике 5 раз, приходит домой вечером, так что поесть может фрукты и йогурт. Как на это отреагировали другие мамы?

На холодильнике Саши участницы обнаружили график занятий сексом и были поражены историей хозяйки дома о том, какое место секс занимает в ее жизни и как она пришла к ведению блога. Что возмутило женщин и обеспокоило Дмитрия Карпачева?

Саша рассказала, что еще во время учебы решила попробовать себя в секс-работе, и вспомнила подробности общения с извращенцами, доведя до слез некоторых участниц. Что она рассказала на проекте «Супермама»?

Она также поведала о том, как познакомилась с будущим мужем и как начались их отношения. Героиня не стесняется того, что муж старше на 11 лет, потому что она чувствует себя с ним счастливой. Также девушка рассказала об их доходах ― по ее словам, ей не нужно, чтобы мужчина ее обеспечивал, она ценит то, что он играет с ребенком, проводит с ним время.

Участницы прямо на диване нашли Сашин клиторальный вибратор, который притаился за подушкой. Он произвел на них впечатление и озаботил тем, что будет, если мамину игрушку найдет сын.

Когда Саша познакомила конкуренток с сыном Елисеем, мальчик застеснялся и не был настроен на общение. Женщины решили, что это следствие воспитания, но Дмитрий Карпачев отметил, что такое поведение в три года нормально для детей.

Однако оказалось, что Елисей успел набраться ругательных слов от взрослых и шокировал своим словарным запасом. Саша сказала, что это дети могут услышать где угодно на улице и не обязательно дома. Мальчик продемонстрировал, что он хорошо развит, но его мама отметила, что ей сложно самой постоянно с ним заниматься из-за блога и большую часть занятий с ним проводят в детском саду.

За обедом Саша познакомила всех со своим мужем и продемонстрировала отличные кулинарные таланты. Как призналась девушка, она готовит вкусно и любит это делать. Как прошло общение с мужем Саши, и что он ответил женщинам на претензии?

Как прошел разговор Саши с Дмитрием Карпачевым и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 14 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 14 выпуск: Секс-блогерша Саша живет в свое удовольствие Героиней 14 выпуска проекта Супермама 4 стала секс-блогер Саша, которая после рождения первого ребенка стала вести свой пикантный блог.

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