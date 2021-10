19 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 14 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як секс-блогерка Саша побудувала свою сім’ю? Що головне в її родині? Скільки часу Саша приділяє вихованню сина?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-фея, сувора мама, секс-блогерка і казкова мама ― учасниці четвертого тижня

Секс-блогерка з Ірпеня Саша виховує 3-річного сина і живе з ним та чоловіком у своїй квартирі, яку їй подарувала мама. Вона вважає себе супермамою, бо щаслива у шлюбі, а отже, щаслива і її дитина.

Знайомство учасниць із Сашиною сім’єю почалося відразу в неї вдома. Дівчина зустріла конкуренток у шовковій білизні, чим спричинила фурор. Мами відразу ж пішли перевіряти її кухню, оцінили чистоту і ремонт. Однак сувора мама Катя проінспектувала також холодильник і духовку Саші. У холодильнику не було спеціально приготовленої їжі для дитини, але Саша пояснила, що син їсть у садочку 5 разів, приходить додому ввечері, так що поїсти може фрукти і йогурт. Як на це відреагували інші мами?

На холодильнику Саші учасниці виявили графік занять сексом і були вражені історією господині дому про те, яке місце секс посідає в її житті і як вона прийшла до ведення блогу. Що обурило жінок і стурбувало Дмитра Карпачова?

Саша розповіла, що ще під час навчання вирішила спробувати попрацювати на секс-роботі, і згадала подробиці спілкування зі збоченцями, довівши до сліз деяких учасниць. Що вона розповіла на проєкті «Супермама»?

Героїня також розказала про те, як познайомилася з майбутнім чоловіком і як почалися їхні стосунки. Вона не соромиться того, що чоловік старший на 11 років, бо почувається з ним щасливою. Також дівчина розповіла про їхні доходи ― за її словами, їй не потрібно, щоб чоловік її забезпечував, вона цінує те, що він грається з дитиною, проводить час із сином.

Учасниці просто на дивані знайшли Сашин кліторальний вібратор, який причаївся за подушкою. Він справив на них враження і занепокоїв тим, що буде, якщо мамину іграшку знайде син.

Коли Саша познайомила конкуренток із сином Єлисеєм, хлопчик засоромився і не був налаштований на спілкування. Жінки вирішили, що це наслідок виховання, але Дмитро Карпачов зазначив, що така поведінка в три роки нормальна для дітей.

Однак виявилося, що Єлисей устиг набратися лайливих слів від дорослих і шокував своїм словниковим запасом. Саша сказала, що це діти можуть почути де завгодно на вулиці і не обов’язково вдома. Хлопчик продемонстрував, що він добре розвинений, але його мама зазначила, що їй важко самій постійно з ним займатися через блог і більшу частину занять із ним проводять у дитячому садочку.

Під час застілля Саша познайомила суперниць зі своїм чоловіком і продемонструвала відмінні кулінарні таланти. Як зізналася дівчина, вона готує смачно і любить це робити. Як пройшло спілкування з чоловіком Саші, і що він відповів жінкам на претензії?

Як пройшла розмова Саші з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 14 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.