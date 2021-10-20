20 октября на телеканале СТБ вышел 15 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. На чем держится брак сказочной мамы Яны? Что главное в ее жизни? И что Яне посоветовали срочно сделать участницы проекта?

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Яна работает консультантом в косметическом магазине и воспитывает двоих детей: Софию (6 лет) и Юрия (2 года). Она считает себя супермамой, потому что все делает только для детей: устраивает вечеринки, покупает разные наряды, читает с ними книги, учит стихи и занимается развитием моторики.

Инспекция участниц началась со знакомства с детьми, а также с «вечеринки» ― все в вышиванках лепили вареники прямо на детских кроватях. Юра разволновался, и Яна объяснилась, что у него случается истерика, когда нарушается режим сна или питания.

Пока конкурентки общались с девочкой, Яна продемонстрировала шикарные платья, которые она покупает своей дочке, а также рассказала, что зарабатывает 10 тысяч гривен, 6 из которых тратит на детей. Как соперницы отреагировали на позицию героини и ее распределение бюджета? Что им рассказала София и почему довела участниц до слез?

После общения с детьми Яна показала свою кухню. Ее семья живет в одной квартире с родителями мужа, и эта жизнь не всегда благополучна. Что сразу бросилось соперницам в глаза? И что шокировало их в рассказе Яны о хозяйстве и знакомстве с Александром? Какие отношения у Яны с мужем на самом деле, и почему он платит ей алименты?

Участницы познакомились и с мамой Александра. Во время личного общения она рассказала, что Яна попала к ним в квартиру уже беременной, пока они были на даче. Отношение к ней у родителей неоднозначное, но это связано с тем, что девушка специфически обращается с мужем и детьми. Бабушке часто приходится забирать малышей из садика и сидеть с ними до ночи, пока родители работают.

Яна регулярно пишет в соцсетях о том, какой у нее плохой муж, который ничего не делает. Якобы только это заставляет его браться за какие-то ремонтные работы по дому. Но во время общения с Александром участницы выяснили, что Яна работает только последние полгода. А до этого мужчина успел набрать кредитов на 3000 долларов, чтобы покупать все, что хотела жена. Также он признался, что уже через месяц после знакомства они решили заводить семью. Какими еще откровениями шокировал мужчина участниц «Супермамы»? Как прошел торжественный обед в конце инспекции, и какие советы дали ошарашенные женщины Яне?

Как прошел разговор сказочной мамы Яны с Дмитрием Карпачевым и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 15 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 15 выпуск: Сказочная мама Яна создала себе образ жертвы Героиней 15 выпуска проекта Супермама 4 стала сказочная мама Яна, которая посвятила себя воспитанию детей и перевоспитанию мужа

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