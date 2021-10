20 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 15 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. На чому тримається шлюб казкової мами Яни? Що головне в її житті? І що Яні порадили негайно зробити учасниці проєкту?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-фея, сувора мама, секс-блогерка і казкова мама ― учасниці четвертого тижня

Яна працює консультанткою в косметичному магазині і виховує двох дітей: Софію (6 років) і Юрія (2 роки). Вона вважає себе супермамою, бо все робить тільки для дітей: влаштовує вечірки, купує різне вбрання, читає з ними книги, вчить вірші і займається розвитком моторики.

Інспекція учасниць почалася зі знайомства з дітьми, а також із «вечірки» ― всі у вишиванках ліпили вареники просто на дитячих ліжечках. Юра розхвилювався, і Яна пояснила, що в нього трапляється істерика, коли порушується режим сну або харчування.

Поки конкурентки спілкувалися з дівчинкою, Яна продемонструвала шикарні сукні, які вона купує своїй дочці, а також розповіла, що заробляє 10 тисяч гривень, 6 із яких витрачає на дітей. Як учасниці відреагували на позицію Яни і її розподіл бюджету? Що розповіла їм Софія і чому довела їх до сліз?

Після спілкування з дітьми Яна показала свою кухню. Її сім’я живе в одній квартирі з чоловіковими батьками, і це життя не завжди благополучне. Що відразу впало в око суперницям? І що шокувало їх у розповіді Яни про господарство та знайомство з Олександром? Які стосунки в неї з чоловіком насправді, і чому він платить їй аліменти?

Учасниці познайомилися також із мамою Олександра. Під час особистого спілкування вона розповіла, що Яна потрапила до них у квартиру вже вагітною, поки вони були на дачі. Ставлення до неї у батьків неоднозначне, але це пов’язано з тим, що дівчина специфічно обходиться з чоловіком і дітьми. Бабусі часто доводиться забирати малюків із садка і сидіти з ними до ночі, поки батьки працюють.

Яна регулярно пише в соцмережах про те, який у неї поганий чоловік, що він нічого не робить. Нібито тільки це змушує його братися за якісь ремонтні роботи вдома. Однак під час спілкування з Олександром учасниці з’ясували, що Яна працює тільки останні пів року. А до цього чоловік устиг набрати кредитів на 3000 доларів, щоб купувати все, що хотіла дружина. Також він зізнався, що вже через місяць після знайомства вони вирішили заводити сім’ю. Якими ще одкровеннями шокував чоловік учасниць «Супермами»? Як пройшов урочистий обід наприкінці інспекції, і які поради дали ошелешені жінки Яні?

Як пройшла розмова казкової мами Яни з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 15 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.