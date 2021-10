14 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 12 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як енергійна мама Ліля справляється з великою сім’єю, і хто ж став переможницею третього тижня?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Енергійна мама, мама-цариця, мама на коні і мама-фотомодель ― учасниці третього тижня

Енергійна мама Ліля зустріла своїх конкуренток у Броварах на студії, де познайомила відразу з усіма дітьми і показала шоу талантів зі співом і танцем бачата. Чому старші діти вже не живуть з Лілею? І чому її діти-однолітки так не схожі?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 9 випуск від 11.10.2021: Що ховається за гармонійним шлюбом мами-фотомоделі Даші?

Уже вдома у Лілі учасниці «Супермами» були шоковані житлом багатодітної сім’ї. Вони проінспектували кухню і холодильник, але коли дізналися, що всі господарські справи контролює донька Габріела, захотіли особисто поспілкуватися з дівчинкою. У чому зізналася Габріела? За що вона так вдячна мамі Лілі? Невже є логічне пояснення тому, що вона спить на дивані під вхідними дверима? Хто насправді відібрав частину житла в Лілі? Після спілкування з дівчинкою мами захотіли далі все уточнити в героїні.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 10 випуск: Мама на коні Леся вирішує за дітей, як їм жити?

Ліля розповіла, що в неї є старша сестра і молодший брат, з якими вона не спілкується. За словами жінки, в їхній родині вже давно сталася трагедія з батьками, яка сильно вплинула на стосунки. Крім того, Ліля розповіла, що не всі з її шістьох дітей рідні ― деяким вона доводиться тіткою і прийняла опіку через незрозумілі і трагічні ситуації у них вдома.

Крім того, у Лілі був іще старший син, який жив з татом і бабусею. Його у неї забрали, але це не вся трагічна історія ― жінка повідала про страшну смерть дитини.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 11 випуск: мама-цариця Ірина побудувала сім’ю за східними звичаями

Учасниць шокували сімейні трагедії і ворожнеча з родичами Лілі. Дмитро Карпачов же зацікавився ситуацією і захотів дізнатися побільше про те, що відбувається вдома в енергійної мами.

Героїня познайомила конкуренток зі своїм третім чоловіком, який легко визнав, що у них вдома головна Ліля і він її підтримує. Що чоловік розповів про виховання шістьох дітей і сімейні проблеми? Мами дали поради сім’ї Лілі, як вчинити в їхній важкій ситуації, щоб було краще для дітей.

Як пройшла розмова Лілі з Дмитром Карпачовим, що він порадив їй, а також хто переміг ― дивіться в повному 12 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.