14 октября на телеканале СТБ вышел 12 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как энергичная мама Лиля справляется с большой семьей, и кто же стал победительницей третьей недели?

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Энергичная мама Лиля встретила своих конкуренток в Броварах на студии, где познакомила сразу со всеми детьми и показала шоу талантов с пением и танцем бачата. Почему старшие дети уже не живут с Лилей? И почему ее дети-одногодки так не похожи?

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Уже дома у Лили участницы «Супермамы» были шокированы жильем многодетной семьи. Они проинспектировали кухню и холодильник, но когда узнали, что все хозяйские дела контролирует дочь Габриэла, захотели лично пообщаться с девочкой. В чем призналась Габриэла? За что она так благодарна маме Лиле? Неужели есть логическое объяснение тому, что она живет на диване под входной дверью? Кто на самом деле отобрал часть жилья у Лили? После общения с девочкой мамы захотели дальше все уточнить у героини.

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Лиля рассказала, что у нее есть старшая сестра и младший брат, с которыми она не общается. По словам женщины, в их семье уже давно случилась трагедия с родителями, которая сильно повлияла на отношения. Лиля также поведала, что не все из ее шестерых детей родные ― некоторым она приходится тетей и приняла опеку из-за непонятных и трагических ситуаций у них дома.

Кроме того, у Лили был еще старший сын, который жил с папой и бабушкой. Его у нее забрали, но это не вся трагическая история ― женщина поведала о страшной смерти ребенка.

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Соперницы пришли в ужас из-за семейных трагедий и вражды с родственниками Лили. Дмитрий Карпачев же заинтересовался ситуацией и хотел узнать побольше о происходящем у героини дома.

Лиля познакомила мам со своим третьим мужем, который легко признал, что у них дома главная Лиля и он ее поддерживает. Что мужчина рассказал о воспитании шестерых детей и семейных проблемах? Мамы дали советы семье Лили, как поступить в их тяжелой ситуации, чтобы было лучше для детей.

Как прошел разговор Лили с Дмитрием Карпачевым, что он посоветовал ей, а также кто победил ― смотрите в полном 12 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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