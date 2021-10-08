11 октября в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Новые четыре мамы попробуют доказать, что они знают толк в материнстве лучше других, и получить титул «супермама». На третьей неделе сезона за желанное звание будут бороться энергичная мама, мама-царица, мама на коне и мама-фотомодель. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Энергичная мама Лиля

У Лили шесть детей ― четыре девочки и два мальчика. Старшей Ане ― 20 лет, Рите ― 19, Габриэлле ― 15, Артему и Глебу — по 14 лет, а младшей дочке Дине — 7 лет. Лиля знакома с астрологией, мистикой, а также хиромантией. Она занимается почату ― сексуальным танцем, но не со своим мужчиной. Муж при этом не против.

Мама-царица Ирина

Ирина замужем за пилотом. Пара долго жила в Индии, где участница увлеклась ведическими знаниями. Она считает, что женщина должна управлять энергией дома. У нее трое мальчиков: 16-летний Божен, 13-летний Милан и 12-летний Стефан. В семье порядок и иерархия: жена ― хозяйка, а муж приходит к ней в гости, где получает комфорт и любовь. Ирина изучает астрологию, нумерологию, хиромантию, рисует мандалы.

Мама на коне Леся

У Леси свой конный клуб, и большая часть воспитания происходит там. У нее трое детей, которые никогда не сидят в гаджетах, а свободное время проводят с лошадьми, помогая маме и папе.

Мама-фотомодель Даша

Даша — фотомодель и блогер, а ее муж ― предприниматель в инвестициях. Она стала особенно успешной после рождения дочки ― ее стали приглашать бренды для съемок. 5-летней Полине мама покупает дорогие вещи. Девочка тоже снимается для брендов одежды ― так Даша учит ее зарабатывать.

В течение недели участницы будут ходить в гости друг к другу с инспекциями и ставить оценки по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама».

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