11 жовтня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 9 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нові чотири мами спробують довести, що вони знаються на материнстві краще за інших, і отримати титул «супермама». На третьому тижні сезону за бажане звання боротимуться енергійна мама, мама-цариця, мама на коні і мама-фотомодель. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Ще є багато історій, які хотілося б розповісти»: Марія Бєлая про 4 сезон «Супермами» на СТБ

Енергійна мама Ліля

У Лілі шестеро дітей ― чотири дівчинки і два хлопчики. Старшій Ані ― 20 років, Риті ― 19, Габріелі ― 15, Артемові та Глібу ― по 14 років, а наймолодшій доньці Діні ― 7 років. Ліля знайома з астрологією, містикою, а також хіромантією. Вона займається почату ― сексуальним танцем, але не зі своїм чоловіком. Чоловік при цьому не проти.

Мама-цариця Ірина

Мама Ірина заміжня за пілотом. Пара довго жила в Індії, де учасниця захопилася ведичними знаннями. Ірина вважає, що жінка повинна управляти енергією вдома. У неї троє хлопчиків: 16-річний Божен, 13-річний Мілан і 12-річний Стефан. У сім’ї порядок та ієрархія: дружина ― господиня, а чоловік приходить до неї в гості, де отримує комфорт і любов. Ірина вивчає астрологію, нумерологію, хіромантію, малює мандали.

Мама на коні Леся

У Лесі свій кінний клуб, і значна частина виховання відбувається там. У неї троє дітей, які ніколи не сидять у гаджетах, а вільний час проводять із кіньми, допомагаючи мамі і татові.

Мама-фотомодель Даша

Даша ― фотомодель і блогерка, а її чоловік ― підприємець в інвестиціях. Вона стала особливо успішною після народження доньки ― її стали запрошувати бренди для сесій. 5-річній Поліні мама купує дорогі речі. Дівчинка теж знімається для брендів одягу ― так Даша вчить її заробляти.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної з інспекцією і ставитимуть оцінки за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.