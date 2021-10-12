12 октября на телеканале СТБ вышел 10 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как мама на коне Леся влияет на хобби и занятия детей? Почему они открыли семейные конюшни? И как относится муж к стратегии Леси?

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Мама на коне Леся с мужем 28 лет вместе. Она кандидат педагогических наук и преподает в ВУЗе, а муж ― анестезиолог в роддоме. Пара воспитывает троих детей: 20-летнего сына и двоих дочерей ― 12 и 10 лет. Семья уже несколько лет держит конюшни.

Леся пригласила конкуренток прямо на конюшни. Там они не только увидели ее хозяйство, но и познакомились с дочкой Катей, которая помогает маме и у которой есть свой конь. Что больше всего шокировало участниц, и что они выяснили во время общения с девочкой без родителей?

После экскурсии по конюшням в компании Кати мамочки отправились домой к Лесе. Она рассказала, что раньше они жили в Киеве, но потом приняли решение продать там жилье и вместе с родителями переехать в пригород в частный дом. Рассказ о конюшнях всех заинтриговал ― по словам Леси, она даже разрешает детям прогуливать уроки, если у них критически важные дни в работе с лошадьми.

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Как ведет хозяйство мама на коне? На что сразу обратили внимание конкурентки, а чем были удивлены?

Во время общения с детьми Леси соперницы узнали, что у дочек есть домашние животные, за которыми они сами ухаживают, а также что девочки не ведут соцсети. Мама Леся отметила, что пользование соцсетями до 12 лет — под вопросом, поэтому инстаграм есть только у старших детей, и те особо не распространяют там личную информацию.

Мамы были возмущены, но как воспитание девочек прокомментировал Дмитрий Карпачев?

Сын Леси — 20-летний Иван ― с удовольствием объяснил их семейные порядки, а также почему мама не занимается всем дома единолично.

Что произошло во время обеда между участницами проекта? Что рассказал муж Леси после личного знакомства с ними?

Как прошел разговор мамы Леси с Дмитрием Карпачевым и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 10 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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