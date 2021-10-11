11 октября на телеканале СТБ вышел 9 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как прошло знакомство участниц третьей недели? Зачем мама-фотомодель Даша жертвует своей свободой? И какая история из ее жизни произвела впечатление на соперниц?

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Первой строгую инспекцию супермам прошла 31-летняя мама-фотомодель Даша. Вместе с супругом она воспитывает пятилетнюю Полину. Героиня 9 выпуска убеждена, что женщина должна следить за собой и всегда выглядеть на все 100%. Этому с детства Даша учит и свою дочь. Семья старается дать Полине все лучшее ― от идеального гардероба до качественного образования.

Даша встретила других мам в шелковом домашнем наряде и с собачкой. Она показала им квартиру: на кухне стеклянные стены и плитка, двухдверный холодильник ― для Него и для Нее. Даша объяснила, что она сама следит за чистотой в течение недели, а на выходных ей помогают с уборкой специалисты. День в их семье начинается с того, что Даша встает около шести утра и готовит завтрак мужу. Потом она уже готовит еду для себя и дочки. Что удивило и возмутило конкуренток в стиле жизни мамы-фотомодели?

Даша показала свою комнату, гардероб и рассказала о дорогих подарках мужа. Ежемесячно он дает ей какую-то оговоренную сумму, а все заработанные ею деньги ― сугубо ее. Даша рассказала, что познакомились они в интернете, и муж быстро забрал ее из Харькова к себе в Киев. Какой драматичный факт из прошлого героини узнали конкурентки, вызвавший эмоциональную реакцию и объясняющий стиль ее жизни?

Во время общения с Полиной участницы узнали, что она скучает по родителям, с которыми проводит не так много времени. Девочка прекрасно считает и читает по слогам в 5 лет. Она снимается в рекламе одежды, как и мама, и учится зарабатывать деньги. Даша призналась, что может шлепнуть по попе, когда дочь не слушается, но у них нет традиции наказывать постоянно таким образом. Что Полина рассказала участницам об их семейной жизни и чем их удивила?

Вместо ужина Даша устроила сюрприз соперницам и повезла их в ресторан, где к ним не смог присоединиться ее муж. Как участницы «Супермамы» отреагировали на такой поворот сюжета и что обсудили с Дашей наедине?

Как прошел разговор Даши с Дмитрием Карпачевым, и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 9 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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