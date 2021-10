11 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 9 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як пройшло знайомство учасниць третього тижня? Навіщо мама-фотомодель Даша жертвує своєю свободою? І яка історія з її життя справила враження на суперниць?

Першою сувору інспекцію супермам пройшла 31-річна мама-фотомодель Даша. Разом з чоловіком вона виховує п’ятирічну Поліну. Героїня 9 випуску переконана, що жінка повинна стежити за собою і завжди мати вигляд на всі 100%. Цього з дитинства вона навчає і свою дочку. Сім’я намагається дати Поліні все найкраще ― від ідеального гардеробу до якісної освіти.

Даша зустріла інших мам у шовковому домашньому вбранні і з собачкою. Вона показала їм квартиру: на кухні скляні стіни і кахлі, дводверний холодильник ― для Нього і для Неї. Даша пояснила, що вона сама стежить за чистотою протягом тижня, а на вихідних їй допомагають з прибиранням фахівці. День у їхній сім’ї починається з того, що Даша встає десь о шостій ранку і готує сніданок чоловікові. Потім вона вже готує їжу для себе і доньки. Що здивувало і обурило конкуренток у стилі життя мами-фотомоделі?

Даша показала свою кімнату, гардероб і розповіла про дорогі подарунки чоловіка. Щомісяця він дає їй якусь обумовлену суму, а всі зароблені нею гроші ― суто її. Даша розповіла, що познайомилися вони в інтернеті, і чоловік швидко забрав її з Харкова до себе в Київ. Який драматичний факт з минулого героїні дізналися конкурентки, що викликав емоційну реакцію і пояснює стиль її життя?

Під час спілкування з Поліною учасниці дізналися, що вона сумує за батьками, з якими проводить не так багато часу. Дівчинка чудово рахує і читає по складах у 5 років. Вона знімається в рекламі одягу, як і мама, і вчиться заробляти гроші. Даша зізналася, що може ляснути по дупці, коли донька не слухається, але в них немає традиції карати постійно в такий спосіб. Що Поліна розповіла учасницям про їхнє сімейне життя і чим їх здивувала?

Замість вечері Даша влаштувала сюрприз суперницям і повезла їх до ресторану, де до них не зміг приєднатися її чоловік. Як учасниці «Супермами» відреагували на такий поворот подій і що обговорили з Дашею наодинці?

Як пройшла розмова Даші з Дмитром Карпачовим, і що він порадив їй ― дивіться в повному 9 випуску 4 сезону «Супермами».

