12 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 10 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як мама на коні Леся впливає на хобі і заняття дітей? Чому вони відкрили сімейні стайні? І як ставиться чоловік до Лесиної стратегії?

Мама на коні Леся з чоловіком 28 років разом. Вона кандидатка педагогічних наук і викладає у виші, а чоловік ― анестезіолог у пологовому будинку. Пара виховує трьох дітей: 20-річного сина і двох доньок ― 12 і 10 років. Сім’я вже кілька років тримає стайні.

Леся запросила конкуренток просто на стайні. Там вони не тільки побачили її господарство, а й познайомилися з донькою Катею, яка допомагає мамі і в якої є власний кінь. Що найбільше шокувало учасниць, і що вони з’ясували під час спілкування з дівчинкою без батьків?

Після екскурсії стайнями в компанії Каті матусі вирушили додому до Лесі. Вона розповіла, що раніше вони жили в Києві, але потім вирішили продати там житло і разом з батьками переїхати в передмістя до приватного будинку. Розповідь про стайні всіх заінтригувала ― за словами Лесі, вона навіть дозволяє дітям прогулювати уроки, якщо в них критично важливі дні в роботі з кіньми.

Як господарює мама на коні? На що відразу звернули увагу суперниці, а чим були здивовані?

Під час спілкування з дітьми Лесі учасниці дізналися, що в доньок є домашні тварини, за якими вони самостійно доглядають, а також що дівчата не ведуть соцмережі. Мама Леся зазначила, що користування соцмережами до 12 років ― під питанням, тому інстаграм є тільки у старших дітей, і ті особливо не поширюють там особисту інформацію.

Мами були обурені, але як виховання дівчаток прокоментував Дмитро Карпачов?

Син Лесі ― 20-річний Іван ― залюбки пояснив їхні сімейні порядки, а також чому мама не займається домашніми справами одноосібно.

Що сталося під час обіду між учасницями проєкту? Що розповів чоловік Лесі після особистого знайомства з ними?

Як пройшла розмова мами Лесі з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 10 випуску 4 сезону «Супермами».

