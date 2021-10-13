13 октября на телеканале СТБ вышел 11 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как мама-царица Ирина справляется с домом в одиночку? Почему ее дети воспитываются в разном стиле? И сколько дней в месяц она видится с мужем?

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Мама-царица Ирина живёт под Киевом в частном доме с мужем и тремя сыновьями. Дети учатся в школе, а мама занимается домом. Кроме духовных практик, Ирина увлеклась вегетарианством и не терпит, когда при ней едят мясо.

Героиня встречала участниц проекта «Супермама» дома в прихожей, удивив историей о крыльях, которые изображены на картине. Ирина повела мам на кухню, где продемонстрировала им чистоту и угостила восточными сладостями. Она сама все готовит трижды в день, так как считает, что еда, которой больше трех часов, начинает разлагаться.

В холодильнике у Ирины только вегетарианские блюда: сардельки для вегетарианцев, лоток с яйцами и котлеты для вегетарианцев. Однако она призналась, что если дети хотят мяса, то ездят с папой в город или к бабушкам ― мама не против.

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Ирина показала свою шикарную тайную комнату, в которой, как она призналась, около 40 м². Там мам-царица проводит все свои процедуры красоты, медитацию, массажи и принимает ванну. Героиня подчеркнула, что все делает только сама и косметику использует только натуральную. Соперницы были удивлены наличием такой комнаты, но им также понравился ритуал нанесения запахов, который показала Ирина.

Когда пришли дети из школы, Ирина познакомила их с конкурентками. Женщин возмутило то, что сыновья все втроём живут в маленькой комнате, оформленной в нежных тонах. Старший учится в музыкальном лицее, в то время как средний и младший — кадеты в спецшколе. Соперницам показалось, что отношение Ирины к детям не равное, с чем та не согласилась.

Во время личного общения с детьми участницы узнали, как на самом деле к ним относятся в военной школе и что они хотели бы быть с мамой дома, как их старший брат. Об этом женщины рассказали Ирине.

За обедом героиня рассказала, что мужа сейчас нет дома ― он в рейсах. Как оказалось, муж-пилот видится с ней очень редко. Соперницы бурно обсудили ее методы воспитания детей и то, что она ходит с сыновьями на свидания вместо девушки. Ирина призналась, что на улице к ней часто подходят мужчины, чтобы познакомиться.

За кадром участницы оценили старания Ирины, чтобы порадовать мужа, который постоянно в полетах и в окружении красивых стюардесс.

Как прошел разговор мамы Иры с Дмитрием Карпачевым и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 11 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 11 выпуск: мама-царица Ирина построила семью по восточным обычаям Героиней 11 выпуска проекта Супермама 4 стала мама-царица Ирина, которая сама занимается домом и принимает там мужа как дорогого гостя.

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