13 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 11 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Як мама-цариця Ірина справляється з побутом самотужки? Чому її діти виховуються в різному стилі? І скільки днів на місяць вона бачиться з чоловіком?

Мама-цариця Ірина живе під Києвом у приватному будинку з чоловіком і трьома синами. Діти вчаться в школі, а мама займається домом. Крім духовних практик, Ірина захопилася вегетаріанством і не терпить, коли при ній їдять м’ясо.

Героїня зустрічала учасниць проєкту «Супермама» вдома у передпокої, здивувавши історією про крила, які зображені на картині. Вона повела мам на кухню, де продемонструвала їм чистоту і пригостила східними солодощами. Вона сама все готує тричі на день, бо вважає, що їжа, якій більше трьох годин, починає розкладатися.

У холодильнику в Ірини тільки вегетаріанські страви: сардельки для вегетаріанців, лоток з яйцями і котлети для вегетаріанців. Однак вона зізналася, що коли діти хочуть м’яса, то їздять з татом у місто або до бабусь ― мама не заперечує.

Ірина показала свою шикарну таємну кімнату, у якій приблизно 40 м². Там мама-цариця проводить усі свої процедури краси, медитацію, масажі і приймає ванну. Вона наголосила, що все робить тільки сама і косметику використовує лише натуральну. Мами були здивовані наявністю такої кімнати, але їм також сподобався ритуал нанесення запахів, який показала Ірина.

Коли прийшли діти зі школи, Ірина познайомила їх з конкурентками. Жінок обурило те, що сини всі втрьох живуть у маленькій кімнаті, оформленій у ніжних тонах. Старший навчається в музичному ліцеї, у той час як середній і молодший ― кадети у спецшколі. Жінкам здалося, що ставлення Ірини до дітей не рівне, з чим та не погодилася.

Під час особистого спілкування з дітьми суперниці дізналися, як насправді до них ставляться у військовій школі і що вони хотіли б бути з мамою вдома, як їхній старший брат. Про це жінки розказали Ірині.

За обідом героїня розповіла, що чоловіка вдома немає ― зараз він у рейсах. Як виявилося, чоловік-пілот бачиться з нею дуже рідко. Жінки бурхливо обговорили її методи виховання дітей і те, що вона ходить із синами на побачення замість дівчини. Ірина зізналася, що на вулиці до неї часто підходять чоловіки, щоб познайомитися.

За кадром учасниці оцінили старання Ірини, щоб порадувати чоловіка, який постійно в польотах і в оточенні красивих стюардес.

Як пройшла розмова мами Іри з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 11 випуску 4 сезону «Супермами».

