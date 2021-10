У 8 випуску проєкту «Супермама»-4 учасниці провели інспекцію дому дбайливої мами Світлани. Що стало причиною її надопіки над сином? І хто переміг на другому тижні «Супермами»-4?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Дбайлива мама, креативна мама, шикарна мама і експацанка ― учасниці другого тижня

Останньою учасниці проінспектували дбайливу маму Світлану. Вона не стала їх зустрічати і показала, що прослуховує сина Савелія через додаток під час занять. У неї вдома було чисто і не помпезно, але суперниці зауважили, що їжа була простуватою. Вони погодилися щодо затишку в оселі Світлани, але інспекція пройшла емоційно для всіх чотирьох учасниць реаліті.

Мамам Світлана показала, що живе буквально в коридорі поряд із кімнатою сина. А спить із ним тато, бо дитина сама боїться. Героїня зазначила, що дуже переживає через небезпеку для сина, тому не відпускає його з дому.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон випуск 5 від 04.10.2021: Що Владі Роговенко заважає усвідомити своє материнство?

Світлана познайомила інших мам із сином Савелієм. Він виявився милим сором’язливим хлопчиком. Коли його попросили показати, як він читає, учасниці були стурбовані і змусили маму залишити їх наодинці з сином. Вони розпитали його про школу та сім’ю. Савелій розповів, що його б’ють ― і хлопчики, і дівчатка під час спільних ігор. Він зізнався, що колись ходив на гурток з бойових мистецтв, але мама його забрала звідти.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 6 випуск від 05.10.2021: Що приховано за лакшері-життям шикарної мами Лізи?

Останні два тижні перед проєктом Савелій був удома, бо мама сказала, що він хворіє. Він також згадав, що мама якось теж хворіла і він не бачив її місяцями. Що відповіла на це Світлана, коли до неї прийшли учасниці?

Чоловік героїні не захотів зніматися в «Супермамі», і вона сама пригощала та розважала конкуренток. Світлана розповіла їм про те, що з нею трапилося в молодості і як вона з цим боролася. Героїня відкрилася, що була в рехабі, а тепер переживає, щоб у її сина не з’явилося залежності від алкоголю або якихось речовин. Що їй порадили інші учасниці реаліті?

Що Дмитро Карпачов порадив Світлані під час особистої бесіди? Як пройшла церемонія оголошення результатів? І хто переміг на 2-му тижні ― дивіться в повному 8 випуску 4 сезону «Супермами».

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон 7 випуск від 06.10.2021: Навіщо креативна мама Юля намагається бути на хвилі з дітьми?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.