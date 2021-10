5 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 6 випуск проєкту «Супермама», в якому мами змагаються за заповітне звання. Шикарна мама Ліза покликала учасниць до себе в гості і показала, чим пишається. Яка історія розчулила всіх, і чим занепокоїлися учасниці проєкту під час інспекції будинку Лізи?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Дбайлива мама, креативна мама, шикарна мама і експацанка ― учасниці другого тижня

Шикарна мама Ліза живе в дорогій квартирі з хорошим ремонтом, виховує сина Матвія. Вона водить хлопчика в найдорожчий дитячий садочок міста і наймає для нього няню. Героїня дуже багато уваги приділяє своїй красі і впевнена, що кожна жінка повинна займатися саморозвитком.

Ліза зустріла інших мам у красивій сукні з декольте і дорогому взутті. Вона показала свої дорогі речі, одяг, прикраси і розповіла про подарунки Матвієвого батька. Шикарна мама зізналася, що вони не живуть разом, і пояснила, як почалися їхні стосунки. Ліза торкнулася теми розставання і майже розплакалася, коли пояснювала, що чоловік узагалі не спілкується з сином. Як прокоментував цю ситуацію Дмитро Карпачов?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон випуск 5 від 04.10.2021: Що Владі Роговенко заважає усвідомити своє материнство?

Ліза емоційно згадала історію з дитинства, яка травмувала її і вплинула на подальше ставлення до чоловіків. Що сталося?

Коли Матвій повернувся з дитячого садка, мами познайомилися з ним і його нянею. Він виявився дуже розвиненим для трирічної дитини: прекрасно поспілкувався з гостями і здивував їх своїми знаннями і вміннями. Та в чому зізнався Матвій під час особистого спілкування з учасницями проєкту?

Героїня не готувала для суперниць частування, а замовила доставку. Під час обіду її почали розпитувати про минуле і показали замітку в мережі, де Лізу назвали екскортницею та описали її життя з батьком Матвія. Що вона відповіла на це?

Чим закінчилася інспекція будинку Лізи, і що вразило конкуренток найбільше?

Як пройшла розмова Лізи з Дмитром Карпачовим, і що він порадив їй під час спілкування ― дивіться в повному 6 випуску 4 сезону «Супермами» на СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.