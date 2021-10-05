5 октября на телеканале СТБ вышел 6 выпуск проекта «Супермама», в котором мамы соревнуются за заветное звание. Шикарная мама Лиза позвала участниц к себе в гости и показала, чем гордится. Какая история растрогала всех, и чем обеспокоились участницы проекта во время инспекции дома Лизы?

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: Заботливая мама, креативная мама, шикарная мама и экс-пацанка — участницы второй недели

Шикарная мама Лиза живет в дорогой квартире с хорошим ремонтом, воспитывает сына Матвея. Она водит мальчика в самый дорогой детский сад города и нанимает для него няню. Героиня очень много внимания уделяет своей красоте и уверена, что каждая женщина должна заниматься саморазвитием.

Лиза встретила других мам в красивом платье с декольте и дорогой обуви. Она показала свои дорогие вещи, одежду, украшения и рассказала о подарках отца Матвея. Шикарная мама призналась, что они не живут вместе, и объяснила, как начались их отношения. Лиза затронула тему расставания и почти расплакалась, когда объясняла, что мужчина вообще не общается с сыном. Как прокомментировал эту ситуацию Дмитрий Карпачев?

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон выпуск 5 от 04.10.2021: Что Владе Роговенко мешает осознать свое материнство?

Лиза эмоционально вспомнила историю из детства, которая травмировала ее и повлияла на дальнейшее отношение к мужчинам. Что произошло?

Когда Матвей вернулся из детского садика, мамы познакомились с ним и его няней. Он оказался очень развитым для трехлетнего ребенка: прекрасно пообщался с гостями и удивил их своими знаниями и умениями. Но в чем признался Матвей во время личного общения с участницами проекта?

Героиня не готовила для соперниц угощение, а заказала доставку. Во время обеда ее начали расспрашивать о прошлом и показали заметку в сети, где Лизу назвали экскортницей и описали ее жизнь с отцом Матвея. Что она ответила на это?

Чем закончилась инспекция дома Лизы, и что потрясло конкуренток больше всего?

Как прошел разговор Лизы с Дмитрием Карпачевым, и что он посоветовал ей во время общения ― смотрите в полном 6 выпуске 4 сезона «Супермамы» на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.