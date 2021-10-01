4 октября на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Традиционно, четыре участницы с разными взглядами на воспитание попробуют доказать, что они знают толк в материнстве. На второй неделе сезона за желанное звание будут бороться заботливая мама, креативная мама, шикарная мама и экс-пацанка. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Заботливая мама Светлана

Заботливая мама Светлана растит 8-летнего сына Савелия. Она очень гордится ребенком, считает его главным достижением. Светлана может не пускать сына в школу, потому что боится, что там его обидят.

Креативная мама Юля

Креативная мама Юля растит двоих детей: 9-летнюю дочь Аврору и 8-летнего сына Платона. Ее дочь уже начинающая рэп-певица: у нее три сольные песни, мама тоже принимает участие в съемках. Сын Платон ярко самовыражается: может носить леопардовые штаны в школу и красить ногти.

Шикарная мама Лиза

Шикарная мама Лиза растит 3-летнего сына Матвея. Она считает, что каждая женщина должна заниматься собой, и постоянно ходит в тренажерный зал, бассейн, на массажи и в салоны красоты. По профессии она косметолог. Матвей ходит в элитный сад Днепра, посещает бассейн, занимается верховой ездой и шахматами.

Экс-пацанка Влада

Влада Роговенко ― блогер, бывшая участница проектов «Від пацанки до панянки» и «Супер Топ-модель по-украински». На время съемок ее сыну Марку было 7 месяцев. Папа ребенка ― Саша, моряк, с которым она живет.

В течение недели участницы будут ходить в гости друг к другу с инспекциями и ставить баллы по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама».

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