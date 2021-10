4 жовтня на телеканалі СТБ вийде 5 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Традиційно, чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. На другому тижні сезону за бажане звання боротимуться турботлива мама, креативна мама, шикарна мама і експацанка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Дбайлива мама Світлана

Дбайлива мама Світлана виховує 8-річного сина Савелія. Вона дуже пишається дитиною, вважає її головним досягненням. Світлана може не пускати сина до школи, тому що боїться, що там його скривдять.

Креативна мама Юля

Креативна мама Юля виховує двох дітей: 9-річну доньку Аврору і 8-річного сина Платона. Її дочка вже юна реп-співачка: у неї три сольні пісні, мама теж бере участь у зйомках. Син Платон яскраво самовиражається ― може носити леопардові штани в школу і фарбувати нігті.

Шикарна мама Ліза

Шикарна мама Ліза виховує 3-річного сина Матвія. Вона вважає, що кожна жінка повинна займатися собою, і постійно ходить у тренажерний зал, басейн, на масажі і в салони краси. За професією вона косметолог. Матвій ходить в елітний садочок, відвідує басейн, займається верховою їздою і шахами.

Експацанка Влада

Влада Роговенко ― блогерка, колишня учасниця проєктів «Від пацанки до панянки» і «Супер Топ-модель по-українськи». На час зйомок її синові Марку було 7 місяців. Тато дитини ― Саша, моряк, з яким вона живе.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної з інспекціями і ставитимуть бали за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній з них свої 10 балів. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

