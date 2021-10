4 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 5 випуск проєкту «Супермама», в якому мами змагаються за заповітне звання. Першою свої методи виховання показала блогерка і експацанка Влада Роговенко. Чим вона справила враження на конкуренток? Що впливає на можливість Влади стати супермамою для своєї дитини?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Дбайлива мама, креативна мама, шикарна мама і експацанка ― учасниці другого тижня

Другий тиждень «Супермами» присвячено учасницям з міста Дніпро. Після знайомства суперниць у себе приймала блогерка Влада Роговенко ― учасниця реаліті «Супермодель по-українськи» і «Від пацанки до панянки». Після участі в останньому Влада знайшла своє кохання, і пара вирішила стати батьками.

Дівчина вдень ​​займається дитиною, а вночі працює і записує блог, тому вона намагається підлаштувати сина під свій графік. Конкурентки розпитали Владу про режим дня семимісячного Марка. Виявилося, що в цій частині до мами серйозні запитання, і не тільки у них, а й у Дмитра Карпачова. Влада готує їжу на день-два, а сина перевела на суміші і почала вводити прикорм через дуже завантажений графік.

Героїня розповіла, що познайомилася з татом Марка після роботи з психологами реаліті. Через дуже короткий термін після знайомства вони вирішили створювати сім’ю, і коли дівчина завагітніла, стали жити разом. Що найбільше здивувало інших учасниць «Супермами» у цій історії?

Влада зізналася, що заробляє на рекламі та блогерстві десятки тисяч гривень на день. Тому вона може дозволити собі шикарну квартиру з гарним ремонтом, дорогі машини і речі для своєї дитини.

Експацанка розповіла про виховання Марка і озвучила у себе симптоми післяпологової депресії і вигорання. Бували моменти, коли вона не могла впоратися з галасливим Марком і сама мало не впадала в істерику. Після кількох випадків, коли вона була вже знесилена, Влада попросила допомоги в матері. Однак на цьому моменті відкрилася неприємна правда про її стосунки з матір’ю, і дівчина не стримала сліз. Чим же поділилася Влада?

Після того, як героїня показала кімнати і розповіла про виховання дитини, конкуренткам зробив сюрприз її бойфренд Олександр ― підніс їм подарунки. Під час святкового застілля Олександр зробив пропозицію Владі і розчулив учасниць зворушливістю моменту.

З яким питанням Влада прийшла до Дмитра Карпачова, і що експерт їй порадив ― дивіться в повному 5 випуску 4 сезону «Супермами» на СТБ!

