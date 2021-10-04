4 октября на телеканале СТБ вышел 5 выпуск проекта «Супермама», в котором мамы соревнуются за заветное звание. Первой свои методы воспитания показала блогерша и экс-пацанка Влада Роговенко. Чем она впечатлила конкуренток? Что влияет на возможность Влады стать супермамой для своего ребенка?

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Вторая неделя «Супермамы» посвящена участницам из города Днепр. После знакомства соперниц у себя принимала блогерша Влада Роговенко ― участница реалити «Супермодель по-украински» и «Від пацанки до панянки». После участия в последнем Влада нашла свою любовь, и пара решила стать родителями.

Девушка днем занимается ребенком, а ночью работает и записывает блог, поэтому она старается подстроить сына под свой график. Конкурентки расспросили Владу о режиме дня семимесячного Марка. Оказалось, по этой части к маме серьезные вопросы, и не только у них, но и у Дмитрия Карпачева. Влада готовит еду на день-два, а сына перевела на смеси и начала вводить прикорм из-за очень загруженного графика.

Героиня рассказала, что познакомилась с папой Марка после работы с психологами реалити. Через очень короткий срок после знакомства они решили создавать семью, и когда девушка забеременела, стали жить вместе. Что больше всего удивило других участниц «Супермамы» в этой истории?

Влада призналась, что зарабатывает на рекламе и блогерстве десятки тысяч гривен в день. Поэтому она может позволить себе шикарную квартиру с отличным ремонтом, дорогие машины и вещи для своего ребенка.

Экс-пацанка рассказала о воспитании Марка и озвучила симптомы послеродовой депрессии и выгорания. Были моменты, когда она не могла справиться с плачущим Марком и сама чуть не впадала в истерику. После нескольких случаев, когда она была уже обессилена, Влада попросила помощи у матери. Однако тут открылась неприятная правда о ее отношениях с матерью, и девушка не сдержала слез. Чем же поделилась Влада?

После того, как героиня показала комнаты и рассказала о воспитании ребенка, конкуренткам сделал сюрприз ее мужчина Александр ― преподнес им подарки. Во время праздничного застолья Александр сделал предложение Владе и умилил участниц трогательностью момента.

С каким вопросом Влада пришла к Дмитрию Карпачеву, и что эксперт ей посоветовал ― смотрите в полном 5 выпуске 4 сезона «Супермамы» на СТБ!

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 5 от 04.10.2021: Что Владе Роговенко мешает осознать свое материнство? Героиней 5 выпуска проекта Супермама 4 стала экс-пацанка Влада Роговенко, которая нашла свою любовь и родила после проекта Від пацанки до панянки

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