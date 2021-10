6 жовтня о 19:05 на телеканалі СТБ вийшов 7 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де мами змагаються за заповітне звання. Чому Юля обрала свій шлях супермами? Що стоїть за найбільшим шоком учасниць у 7 випуску?

Креативна мама Юля віддає себе дітям у найбільш правильний, на її думку, спосіб ― намагається бути з ними на одній хвилі. У 7 випуску «Супермами»-4 вона запросила учасниць до себе в студію, де знімала новий кліп зі старшою донькою Авророю. Що найбільше шокувало інших мам, і як Дмитро Карпачов прокоментував підхід Юлі до стилю дочки? Що здивувало мам, коли вони потрапили додому до Юлі? Чому жінка пішла таким шляхом у вихованні дітей?

Відразу після приходу конкурентки поспілкувалися з Авророю ― вона вихована дівчинка, до того ж грає на клавішних. Однак матусі звернули увагу, що для зйомок вона користується дорослою «хімічною» косметикою ― це їх стурбувало. Юля ж зазначила, що для зйомок дитяча не підходить. Мами залишилися задоволені спілкуванням з Авророю, але неприємне враження справило те, що її речі в гардеробі не були складені, а разом із ношеним одягом лежав чистий.

Юля не вразила суперниць станом холодильника, зате її меню викликало в них схвалення. Вони обговорили її стиль господарювання, а потім вирішили поспілкуватися з молодшим сином ― Платоном.

Стіни в кімнаті Платона були помальовані та обписані непристойними словами та знаками. Хлопчик зізнався, що його кумир ― російський репер Моргенштерн, а Юля додала, що на стіні ― список пісень Моргенштерна. Платон занепокоїв матусь тим, що він часто б’ється і знає лайливі слова. Також вони прийшли до Юлі із запитанням про те, чому він часто робить інгаляції і вправно користується шприцом. Розповідь креативної мами та її чоловіка глибоко шокувала учасниць і розставила все на свої місця. Емоційна історія допомогла їм зрозуміти причини методів виховання Юлі.

Як пройшла розмова Юлі з Дмитром Карпачовим, і що він порадив їй ― дивіться в повному 7 випуску 4 сезону «Супермами» на СТБ.

