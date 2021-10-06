6 октября в 19:05 на телеканале СТБ вышел 7 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Почему Юля выбрала свой путь супермамы? Что стоит за самым большим шоком участниц в 7 выпуске?

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: Заботливая мама, креативная мама, шикарная мама и экс-пацанка — участницы второй недели

Креативная мама Юля отдает себя детям самым правильным, по ее мнению, путем ― старается быть с ними на одной волне. В 7 выпуске «Супермамы»-4 она пригласила соперниц к себе в студию, где снимала новый клип со старшей дочерью Авророй. Что больше всего шокировало других мам, и как Дмитрий Карпачев прокомментировал подход Юли к стилю дочки? Что удивило конкуренток, когда они попали домой к Юле? Почему женщина пошла таким путем в воспитании детей?

Сразу по приходу конкурентки пообщались с Авророй ― она воспитанная девочка и кроме прочего играет на клавишных. Но мамы обратили внимание, что для съемок она пользуется взрослой «химической» косметикой ― это их обеспокоило. Юля же отметила, что для съемок детская не подходит. Участницы остались довольны общением с Авророй, но неприятное впечатление произвело то, что ее вещи в гардеробе не были сложены, а ношенная одежда складывалась вместе с чистой.

Юля не впечатлила конкуренток состоянием холодильника, зато ее меню вызвало у них одобрение. Они обсудили ее стиль хозяйствования, а потом решили пообщаться с младшим сыном ― Платоном.

Стены в комнате Платона были разрисованы и исписаны непристойными словами и знаками. Мальчик признался, что его кумир ― российский рэпер Моргенштерн, а Юля добавила, что на стене ― список песен Моргенштерна. Платон озаботил мамочек тем, что он часто дерется и знает ругательные слова. Также они пришли к Юле с вопросом о том, почему он часто делает ингаляции и ловко управляется со шприцом. Рассказ креативной мамы и ее мужа поверг участниц в шок и расставил все по своим местам. Эмоциональная история позволила им понять причины методов воспитания Юли.

Как прошел разговор Юли с Дмитрием Карпачевым, и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 7 выпуске 4 сезона «Супермамы» на СТБ.

Video: «Супермама» 4 сезон 7 выпуск от 06.10.2021: Зачем креативная мама Юля старается быть на волне с детьми? Героиней 7 выпуска проекта Супермама 4 стала креативная мама Юля, которая слушает с детьми Моргенштерна и безразлична к уборке и хозяйству.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.