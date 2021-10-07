В 8 выпуске проекта «Супермама»-4 участницы провели инспекцию дома заботливой мамы Светланы. Что стало причиной ее сверхопеки над сыном? И кто победил на второй неделе «Супермамы»-4?

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Последней участницы проинспектировали заботливую маму Свету. Она не стала их встречать и показала, что прослушивает сына Савелия через приложение во время занятий. У нее дома было чисто и не помпезно, но соперницы отметили, что еда была простоватой. Они согласились насчёт уюта в доме Светланы, но инспекция прошла эмоционально для всех четырех участниц реалити.

Мамам Светлана показала, что живет буквально в коридоре рядом с комнатой сына. А спит с ним папа, потому что ребенок сам боится. Героиня отметила, что очень переживает из-за опасностей для сына, поэтому не отпускает его из дома.

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Светлана познакомила конкуренток с сыном Савелием. Он оказался милым стеснительным мальчиком. Когда его попросили показать, как он читает, участницы были обеспокоены и заставили маму оставить их наедине с сыном. Они расспросили его о школе и семье. Савелий рассказал, что его бьют ― и мальчики, и девочки во время совместных игр. Он признался, что когда-то ходил на кружок по боевым искусствам, но потом мама его забрала оттуда.

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Последние две недели перед проектом Савелий был дома, потому что мама сказала, что он болеет. Он также вспомнил, что мама как-то тоже болела и он ее не видел несколько месяцев. Что ответила на это Светлана, когда к ней пришли участницы?

Муж героини не захотел сниматься в «Супермаме», и она сама угощала и развлекала конкуренток. Светлана рассказала им о том, что с ней случилось в молодости и как она с этим боролась. Она призналась, что была в рехабе, и переживает, чтобы у ее сына не появилось зависимости от алкоголя или каких-либо веществ. Что ей посоветовали другие участницы реалити?

Что Дмитрий Карпачев посоветовал Светлане во время личной беседы? Как прошла церемония оглашения результатов? И кто победил на 2-ой неделе ― смотрите в полном 8 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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