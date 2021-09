У 4 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама» на інспекцію учасниці прийшли до мами-криптовалютниці. Чому Катя ― терпляча мама? Чим особливим її побут вразив конкуренток? І про що вони розпитали чоловіка Каті?

Катя живе в трикімнатній квартирі з чоловіком, сином і батьками, які «подарували» ключі від дому зятеві після весілля. Зараз героїня в декреті, займається сином Михайлом і господарством. Її хобі ― криптовалюта, і вона недавно почала збирати синові на 18-річчя «монети».

Коли конкурентки прийшли до Каті додому, то зауважили, що ремонт у квартирі вже доволі старий, а підлоги вкривають «класичні» килими. Героїня відразу ж познайомила мам зі своїм сином. Вона постійно з ним займається, і в півтора рочки він може показати, скільки йому років, грається, виконує деякі вправи. А вечорами тато Олександр займається з Мішею розвивальними іграми.

Катя зізналася, що вони з Олександром намагалися завести дитину 5 років, а одружилися, тільки коли їй було 34. Як пара познайомилася, і що вразило учасниць у сімейному альбомі?

Героїня розповіла, що всупереч своєму характеру і рішенню терпіти, вона ― військова. Її тато ― прикордонник, і це вплинуло на спосіб життя дівчини. Вона заробляла 10 тисяч гривень, але зараз вони живуть за рахунок Олександра ― він токар і отримує 7 тисяч.

Конкурентки були здивовані, що в подружжя так мало грошей для забезпечення сім’ї, і почали давати поради, як краще змінити життя. Та що довело Катерину до сліз?

Що розповіла Катя про чоловіка, і що на це відповів Олександр? Чим суперниці мало не спровокували скандал?

Як пройшло спілкування Каті з Дмитром Карпачовим і що експерт порадив їй ― дивіться в повному 4 випуску 4 сезону «Супермами» на СТБ.

