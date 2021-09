28 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 2 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Своїм досвідом материнства з суперницями поділилася паті-мама Евка. Вона поєднує виховання дітей з нічним життям і дорослими експериментами з чоловіком. Що змінило її життя, і в чому вона зізналася учасницям проєкту?

Учасниця першого тижня 4 сезону «Супермами» Евка запросила суперниць до себе додому. Вона з чоловіком веде нічне життя і при цьому поєднує його з виховання двох синів ― 9-річного Захара і 5-річного Дем’яна. Олена ― диджейка, виступає вночі в клубах, їздить по всьому світу, а її чоловік Євген ― відомий професійний фотограф, серед іншого знімає фотосесії в стилі ню. Евка вважає, що вона супермама, бо успішно поєднує обидва життя.

Паті-мама з чоловіком живуть у глухому спальному районі, але в елітній новобудові із закритою територією та охороною. У їхньому розпорядженні є «Тесла» і мотоцикл, на якому їздить Євген. Проте, щойно відчинилися двері квартири, інші три учасниці були шоковані. Евка говорила про самостійність дітей, але суперниці побачили, що її старший син Захар несе повну відповідальність не тільки за себе, а й за виховання брата Дем’яна.

Батьки спали під час початку зйомок, тому учасниці відразу поспілкувалися з дітьми. Захар зізнався, що сам прибирає, готує їсти для себе і брата, розважає його і вкладає спати. Але що діти роблять у випадку НП, коли батьків немає? Яким учинком з минулого шокував син Евки? Як це прокоментував Дмитро Карпачов?

Першим прокинувся Євген, який справив на матусь враження голим торсом, у той час як Евка обурила їх тим, що ходила по квартирі в одній сорочці. Євген розвозить дітей у школу й садок і багато робить для дому. Він же свого часу кардинально змінив життя Евки, в чому вона сама зізналася.

Наодинці Евка розповіла суперницям про своє минуле і сімейне життя. Її емоційна історія глибоко вразила учасниць і довела одну з них до сліз.

Все ж за обідом і спілкуванням мами висловили свої претензії Евці та Євгену, вказавши на важливий, на їхню думку, огріх. Як пройшла бесіда паті-мами з Дмитром Карпачовим, і чи прислухалася вона до його порад, ― дивіться в повному 2 випуску «Супермами»-4.

