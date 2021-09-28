28 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 2 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Своим опытом материнства с соперницами поделилась пати-мама Эвка. Она совмещает воспитание детей с ночной жизнью и взрослыми экспериментами с мужем. Что изменило ее жизнь, и в чем она призналась участницам проекта?

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Участница первой недели 4 сезона «Супермамы» Эвка пригласила соперниц к себе домой. Она с мужем ведет ночную жизнь и при этом совмещает ее с воспитанием двоих сыновей ― 9-летнего Захара и 5-летнего Демьяна. Лена ― диджей, выступает ночью в клубах, ездит по всему миру, а ее муж Евгений ― известный профессиональный фотограф, среди прочего снимает фотосессии в стиле ню. Эвка считает, что она супермама, потому что успешно совмещает обе жизни.

Пати-мама с мужем живут в глухом спальном районе, но в элитной новостройке с закрытой территорией и охраной. В их распоряжении есть «Тесла» и мотоцикл, на котором ездит Евгений. Но, как только открылась дверь квартиры, остальные три участницы были шокированы. Эвка говорила о самостоятельности детей, но соперницы увидели, что ее старший сын Захар несет полную ответственность не только за себя, но и за воспитание брата Демьяна.

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Родители спали во время начала съемок, так что участницы сразу пообщались с детьми. Захар признался, что сам убирает, готовит кушать для себя и брата, развлекает его и укладывает спать. Но что дети делают в случае ЧП, когда родителей нет? Каким поступком из прошлого шокировал ребенок Эвки? Как это прокомментировал Дмитрий Карпачев?

Первым проснулся Евгений, который произвел на мам впечатление голым торсом, в то время как Эвка возмутила их тем, что ходила по квартире в одной рубашке. Евгений развозит детей в школу и садик и много делает по дому. Он же в свое время кардинально изменил жизнь Эвки, в чем она сама призналась.

Наедине героиня рассказала соперницам о своем прошлом и семейной жизни. Ее эмоциональная история глубоко поразила участниц и довела одну из них до слез.

Все же за обедом и общением мамы высказали свои претензии Эвке и Евгению, указав на важное, по их мнению, упущение. Как прошла беседа пати-мамы Эвки с Дмитрием Карпачевым, и прислушалась ли она к его советам, ― смотрите в полном 2 выпуске «Супермамы»-4.

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