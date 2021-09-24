27 сентября на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда, четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На первой неделе сезона за заветное звание будут бороться мама космонавта, пати-мама, мама-криптовалютчица и мама-аристократка. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Мама космонавта Яна

Яне 29 лет, она замужем и находится в декрете. Ее сыну Никите год и три месяца. Еще с его рождения Яна уверена, что малыш настолько здоровый и умный, что попадет в распределение и обязательно полетит в космос.

Пати-мама Лена

Пати-маму зовут FK (Эфка). Она уверена, что Лен много, а она такая одна. Ей 33 года, у нее есть муж и двое сыновей: 9-летний Захар и 5-летний Демьян. По вечерам Лена с мужем уходят тусить, считая, что дети самостоятельные, сами справляются и ложатся спать.

Мама-криптовалютчица Катя

Кате 39 лет, у нее есть сын Миша, которому полтора года. Она очень спокойная, никогда ни на кого не кричит. Считает себя терпеливой мамой. Катю вдохновляет Илон Маск, который открыл для сына счет в криптовалюте, и она для своего ребенка сделала то же самое.

Мама-аристократка Евгения

Мама-аристократка Евгения ― художница. Ее дочери Софии меньше года. Евгения приобщает малышку к искусству ― включает музыку и показывает картины. Она хочет воспитать дочь как тургеневскую аристократку, вырастить из нее принцессу. Покупает ей дорогие вещи, даже от Гуччи, на повседневное ношение.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

Video: «Супермама» 4 сезон: Мама космонавта, пати-мама, мама-криптовалютчица и мама-аристократка — участницы первой недели Супермама 4 сезон: участницы 1 недели проекта. Мама космонавта, пати-мама, мама-криптовалютчица и мама-аристократка - узнайте больше об участницах 1, 2, 3 и 4 выпусков шоу Супермама 4 сезон на СТБ

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