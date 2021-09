27 вересня на телеканалі СТБ вийде 1 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди, чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. На першому тижні сезону за заповітне звання боротимуться мама космонавта, паті-мама, мама-криптовалютниця і мама-аристократка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Мама космонавта Яна

Яні 29 років, вона заміжня і перебуває в декреті. Її синові Микиті рік і три місяці. Ще з його народження Яна впевнена, що малюк настільки здоровий і розумний, що потрапить у розподіл і неодмінно полетить у космос.

Паті-мама Олена

Паті-маму звуть FK (Ефка). Вона впевнена, що Олен багато, а вона така одна. Їй 33 роки, у неї є чоловік і двоє синів: 9-річний Захар і 5-річний Дем’ян. Вечорами Олена з чоловіком ідуть тусити, вважаючи, що діти самостійні, справляються і самі ляжуть спати.

Мама-криптовалютниця Катя

Каті 39 років, у неї є син Міша, якому півтора року. Вона дуже спокійна, ніколи ні на кого не кричить. Вважає себе терплячою мамою. Катю надихає Ілон Маск, який відкрив для сина рахунок у криптовалюті, і вона для своєї дитини зробила те саме.

Мама-аристократка Євгенія

Мама-аристократка Євгенія ― художниця. Її доньці Софії менше року. Євгенія долучає дитину до мистецтва ― вмикає музику і показує картини. Вона хоче виховати доньку як тургенєвську аристократку, виростити з неї принцесу. Купує їй дорогі речі, навіть від Гуччі, на повсякденне носіння.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А у фіналі свої бонусні 10 балів одній з мам віддасть експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання.

