27 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 1 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц сразится вновь за звание лучшей. И первой гостей принимала мама космонавта Яна. Она воспитывает только одного сына, но что особенного в ее методах обращения с ребенком?

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Героиня 1 выпуска нового 4 сезона проекта «Супермама» — Яна — сидит дома со своим первым сыном Никитой и удивляется его развитию, здоровью и уникальности. Она уверена, что ее сын станет космонавтом, потому что он очень крепкий и умный. Сейчас Яна в декрете, но раньше она работала в одной компании с мужем, и их семейный доход все еще остается достаточно высоким.

Героиня пригласила соперниц в небольшую квартиру в современном доме, где она живет с мужем и сыном. Во время знакомства с ребенком участницы увидели, что Яна много занимается с Никитой, следит за его здоровьем, уделяет внимание питанию и поддерживает чистоту по всему дому, вплоть до дезинфекции поверхностей.

Яна все еще хранит первую одежду Никиты, даже не постирав ее, и окровавленную пуповину малыша. Конкурентки напрямую спросили, почему она уделяет чрезмерное внимание сыну, и ее ответ их шокировал.

Мамочки познакомились с мужем Яны, который с удовольствием прокомментировал воспитательные меры жены. Но поддерживает ли он ее стремления? Что мужчина рассказал участницам?

Почему Яна с мужем планируют еще двоих детей? Зачем на самом деле она пришла на психологическое реалити «Супермама» ― ответ изумил других участниц.

Как прошло общение Яны с Дмитрием Карпачевым, и почему девушка так много плачет, когда вспоминает о родах и детях, ― смотрите в полном 1 выпуске «Супермамы»-4.

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