27 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 1 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць змагатиметься знову за звання найкращої. І першою гостей приймала мама космонавта Яна. Вона виховує тільки одного сина, але що особливого в її методах поводження з дитиною?

Героїня 1 випуску нового 4 сезону проєкту «Супермама» ― Яна ― сидить вдома зі своїм першим сином Микитою і дивується його розвитку, здоров’ю та унікальності. Вона впевнена, що її син стане космонавтом, бо він дуже міцний і розумний. Зараз Яна в декреті, але раніше вона працювала в одній компанії з чоловіком, і їхній сімейний дохід усе ще залишається досить високим.

Героїня запросила суперниць у невелику квартиру в сучасному будинку, де вона живе з чоловіком і сином. Під час знайомства з дитиною учасниці побачили, що Яна багато займається з Микитою, стежить за його здоров’ям, приділяє увагу харчуванню і підтримує чистоту по всій оселі, аж до дезінфекції поверхонь.

Яна все ще зберігає перший одяг Микити, навіть не виправши його, і закривавлену пуповину малюка. Конкурентки прямо запитали, чому вона приділяє надмірну увагу синові, і її відповідь їх шокувала.

Матусі познайомилися з чоловіком Яни, який залюбки прокоментував виховні заходи дружини. Та чи підтримує він її прагнення? Що він розповів учасницям?

Чому Яна з чоловіком планують ще двох дітей? Навіщо насправді вона прийшла на психологічне реаліті «Супермама» ― відповідь здивувала інших учасниць.

Як пройшло спілкування Яни з Дмитром Карпачовим, і чому дівчина так багато плаче, коли згадує про пологи і дітей, ― дивіться у повному 1 випуску «Супермама»-4.

