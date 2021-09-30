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«Супермама» 4 сезон выпуск 4: Чем мама-криптовалютчица Катя жертвует ради сына и семьи?

30.09.2021

В 4 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама» на инспекцию участницы пришли к маме-криптовалютчице. Почему Катя ― терпеливая мама? Чем особым ее быт поразил конкуренток? И о чем они расспросили мужа Кати?

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Катя живет в трехкомнатной квартире с мужем, сыном и родителями, которые «подарили» ключи от дома зятю после свадьбы. Сейчас героиня в декрете, занимается сыном Мишей и хозяйством. Ее хобби ― криптовалюта, и она недавно начала копить сыну на 18-летие «монеты».

Когда конкурентки пришли к Кате домой, то отметили, что ремонт в квартире уже довольно старый, а полы укрывают «классические» ковры. Героиня сразу же познакомила мам со своим сыном. Она постоянно с ним занимается, и в полтора годика он может показать, сколько ему лет, играет, выполняет некоторые упражнения. А по вечерам папа Александр занимается с Мишей развивающими играми.

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Катя призналась, что они с Александром пытались завести ребенка 5 лет, а поженились, только когда ей было 34. Как пара познакомилась, и что поразило участниц в семейном альбоме?

Героиня рассказала, что, вопреки своему характеру и решению терпеть, она ― военная. Ее папа ― пограничник, и это повлияло на способ жизни девушки. Она зарабатывала 10 тысяч гривен, но сейчас они живут за счет Александра ― он токарь и получает 7 тысяч.

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Конкурентки были удивлены, что у супругов так мало денег для обеспечения семьи, и начали давать советы, как лучше изменить жизнь. Но что довело Екатерину до слез?

Что рассказала Катя о муже, и что на это ответил Александр? Чем соперницы чуть не спровоцировали скандал?

Как прошло общение Кати с Дмитрием Карпачевым и что эксперт посоветовал ей ― смотрите в полном 4 выпуске 4 сезона «Супермамы» на СТБ.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 4: Чем мама-криптовалютчица Катя жертвует ради сына и семьи?

Героиней 4 выпуска проекта Супермама 4 стала мама-криптовалютчица Катя. Какой Катя видит свою семью через пару лет? Зачем Катя терпит лишения?

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