29 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 3 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мамы-аристократки Жени, которая растит дочку одна, но получает помощь от любимого мужчины. Она хочет воспитать дочь так же, как ее воспитала мама. Чем из своего прошлого она потрясет зрителей?

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Женя встретила своих соперниц дома, заканчивая картину. Она решила «погонять» их по светским темам, а потом показала свой гардероб. Оказалось, что их у мамы-аристократки целых три! Что так не понравилось другим супермамам и удивило Дмитрия Карпачева?

Героиня одна воспитывает восьмимесячную дочь Соню. Она говорит, что в ней течет «голубая кровь», и старается вести себя, как человек из высшего общества. Женя считает себя супермамой, потому что она ― девушка с благородным вкусом и отменными манерами, и растит такую же дочку: читает Соне классическую прозу и стихи, показывает живопись, ставит классическую инструментальную музыку.

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Женя призналась, что недавно рассталась с мужчиной, который о ней заботился и был отцом Сони. Он даже не разрешил снимать дочь в проекте, но оставил девушке много подарков после расставания. Каким заявлением Женя шокировала других мам?

Большую часть обязанностей по воспитанию Сони взяла на себя няня ― старая знакомая Жени. Сама же мама-аристократка очень мало поведала о жизни дочери, и соперницы обратили внимание на то, она больше рассказывала о своих мужчинах.

Во время обеда Евгения угостила конкуренток изысканными блюдами, но допустила небольшую оплошность, на которую те обратили внимание. Она познакомила участниц со своей мамой ― они живут в квартире втроем с Соней. Как воспитание мамы повлияло на жизнь героини? И что случилось с отцом Жени?

О какой трагедии Женя рассказала Дмитрию Карпачеву во время общения, и какой совет он ей дал ― смотрите в полном 3 выпуске 4 сезона «Супермамы» на СТБ!

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