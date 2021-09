29 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 3 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мами-аристократки Жені, яка ростить доньку одна, але отримує допомогу від коханого чоловіка. Вона хоче виховати дочку так само, як її виховала мама. Чим зі свого минулого вона приголомшить глядачів?

Женя зустріла своїх суперниць вдома, завершуючи картину. Вона вирішила «поганяти» їх по світських темах, а потім показала свій гардероб. Виявилося, що їх у мами-аристократки цілих три! Що так не сподобалося іншим супермамам і здивувало Дмитра Карпачова?

Героїня одна виховує восьмимісячну доньку Соню. Вона каже, що в ній тече «блакитна кров», і намагається поводитись, як людина з вищого товариства. Женя вважає себе супермамою, бо вона ― дівчина з благородним смаком і відмінними манерами, і ростить таку ж доньку: читає Соні класичну прозу і вірші, показує живопис, ставить класичну інструментальну музику.

Женя зізналася, що нещодавно розійшлася з чоловіком, який про неї дбав і був батьком Соні. Він навіть не дозволив знімати дочку в проєкті, зате залишив дівчині багато подарунків після розставання. Якою заявою Женя шокувала інших мам?

Більшу частину обов’язків з виховання Соні взяла на себе няня ― давня знайома Жені. Сама ж мама-аристократка дуже мало розказала про життя доньки, і суперниці звернули увагу на те, вона більше розповідала про своїх чоловіків.

Під час обіду Женя пригостила конкуренток вишуканими стравами, але припустилася незначної помилки, на яку ті звернули увагу. Вона познайомила учасниць зі своєю мамою ― вони живуть у квартирі втрьох із Сонею. Як виховання мами вплинуло на життя героїні? І що сталося з батьком Жені?

Про яку трагедію Женя розповіла Дмитру Карпачову під час спілкування, і яку пораду він їй дав ― дивіться в повному 3 випуску 4 сезону «Супермами» на СТБ!

