У 4 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама» стало відоме ім’я переможниці першого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці і експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг: мама космонавта Яна, паті-мама Евка, мама-криптовалютниця Катя чи мама-аристократка Женя?

Мама космонавта Яна довго не могла народити першу дитину. Та потім вона пішла в декрет і стала займатися ідеальним прибиранням, готуванням і 24/7 проводити з сином Микитою. Вдома у Яни ідеальна чистота і культ дитини, і чоловік повністю її підтримує.

Паті-мама Евка веде нічне життя диджейки, її чоловік ― популярний фотограф, який знімає в стилі ню. У них двоє синів ― 9 і 5 років, які виховані бути самостійними ― батьки залишають їх самих на ніч. Хоча тато постійно на зв’язку з дітьми, суперниці розкритикували Евку за такий стиль виховання.

Женя виховує доньку Соню і живе з мамою. Нещодавно вона розійшлася зі своїм коханим чоловіком, який подарував їй квартиру і зробив багато інших дорогих подарунків. Вона вважає себе особою «блакитної крові» і шукає і нового чоловіка, який зможе її забезпечувати.

У Каті є син Міша, якому 1,5 року, і чоловік Олександр. Вони живуть з батьками. Вона вважає себе дуже терплячою і ніколи не кричить, готова терпіти будь-які труднощі заради сім’ї. Криптовалюта для Каті ― хобі.

Супермама 4 сезон 1 тиждень ― результати

Дмитро Карпачов зазначив, що йому імпонує те, що Евка не жертвує собою заради дітей. Однак він не може віддати їй свої бали через те, що її діти залишаються вночі самі. Тому ведучий не став нічого змінювати в турнірній таблиці.

